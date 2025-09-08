Terry Rozier coupé par le Heat pour signer Precious Achiuwa ?

Retour à la case départ pour Precious Achiuwa ? Drafté par le Heat (20e choix) en 2020, l'intérieur nigérian est actuellement pisté par le club de Floride, comme l'indique le Sun-Sentinel.

La saison dernière, le joueur de (presque) 26 ans évoluait aux Knicks, pour 6.6 points et 5.6 rebonds de moyenne.

C'est que la franchise floridienne est très légère sous le cercle, avec seulement deux intérieurs, Bam Adebayo et Kel'el Ware. À côté d'eux, il n'y a que des ailiers, qui peuvent juste dépanner en cas de « small ball ».

L'arrivée d'un poste 4/5 ne serait donc pas de trop pour Erik Spoelstra, même si Miami n'a pas vraiment de marge financière. Le club devrait sans doute couper ou transférer un de ses joueurs afin de pouvoir valider l'arrivée de Precious Achiuwa et le candidat pour cela se nomme Terry Rozier, puisqu'il n'est plus dans les plans du Heat.

Precious Achiuwa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIA 61 12 54.4 0.0 50.9 1.2 2.2 3.4 0.5 1.5 0.3 0.7 0.5 5.0 2021-22 TOR 73 24 43.9 35.9 59.5 2.0 4.5 6.5 1.1 2.1 0.5 1.2 0.6 9.1 2022-23 TOR 55 21 48.5 26.9 70.2 1.8 4.1 6.0 0.9 1.9 0.6 1.1 0.5 9.2 2023-24 * All Teams 74 22 50.1 26.8 61.6 2.6 4.0 6.6 1.3 1.9 0.6 1.1 0.9 7.6 2023-24 * NYK 49 24 52.5 26.0 64.3 2.9 4.3 7.2 1.1 2.1 0.6 1.1 1.1 7.6 2023-24 * TOR 25 18 45.9 27.7 57.1 2.0 3.4 5.4 1.8 1.6 0.6 1.2 0.5 7.7 2024-25 NYK 57 21 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 1.4 0.8 0.8 0.7 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.