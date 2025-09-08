Terry Rozier coupé par le Heat pour signer Precious Achiuwa ?

Retour à la case départ pour Precious Achiuwa ? Drafté par le Heat (20e choix) en 2020, l'intérieur nigérian est actuellement pisté par le club de Floride, comme l'indique le Sun-Sentinel.
La saison dernière, le joueur de (presque) 26 ans évoluait aux Knicks, pour 6.6 points et 5.6 rebonds de moyenne.
C'est que la franchise floridienne est très légère sous le cercle, avec seulement deux intérieurs, Bam Adebayo et Kel'el Ware. À côté d'eux, il n'y a que des ailiers, qui peuvent juste dépanner en cas de « small ball ».
L'arrivée d'un poste 4/5 ne serait donc pas de trop pour Erik Spoelstra, même si Miami n'a pas vraiment de marge financière. Le club devrait sans doute couper ou transférer un de ses joueurs afin de pouvoir valider l'arrivée de Precious Achiuwa et le candidat pour cela se nomme Terry Rozier, puisqu'il n'est plus dans les plans du Heat.
|Precious Achiuwa
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|MIA
|61
|12
|54.4
|0.0
|50.9
|1.2
|2.2
|3.4
|0.5
|1.5
|0.3
|0.7
|0.5
|5.0
|2021-22
|TOR
|73
|24
|43.9
|35.9
|59.5
|2.0
|4.5
|6.5
|1.1
|2.1
|0.5
|1.2
|0.6
|9.1
|2022-23
|TOR
|55
|21
|48.5
|26.9
|70.2
|1.8
|4.1
|6.0
|0.9
|1.9
|0.6
|1.1
|0.5
|9.2
|2023-24 *
|All Teams
|74
|22
|50.1
|26.8
|61.6
|2.6
|4.0
|6.6
|1.3
|1.9
|0.6
|1.1
|0.9
|7.6
|2023-24 *
|NYK
|49
|24
|52.5
|26.0
|64.3
|2.9
|4.3
|7.2
|1.1
|2.1
|0.6
|1.1
|1.1
|7.6
|2023-24 *
|TOR
|25
|18
|45.9
|27.7
|57.1
|2.0
|3.4
|5.4
|1.8
|1.6
|0.6
|1.2
|0.5
|7.7
|2024-25
|NYK
|57
|21
|50.2
|27.8
|59.4
|1.8
|3.8
|5.6
|1.0
|1.4
|0.8
|0.8
|0.7
|6.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.