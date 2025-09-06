Le Fever a privilégié le long terme pour Caitlin Clark

Blessée à l'aine, Caitlin Clark a officiellement mis fin à sa saison après une absence de plus d’un mois sans qu’aucune date de retour n’ait jamais été évoquée alors que cette saison régulière 2025 approchait de son terme. Finalement, la numéro 1 de la Draft 2024 n’aura joué que 13 matchs cette saison, à cause d'une première rechute juste avant le All-Star Game

Indiana n’a donc pas souhaité presser le retour de sa prodige, privilégiant la vision sur le long terme comme l’explique l’entraîneuse Stephanie White : “Nous savions que le road trip à l’Ouest était déterminant pour la suite de notre saison. Caitlin [Clark] a tout donné pour revenir, mais nous avons manqué de temps pour préparer un retour dans les meilleures conditions. Nous avons toujours souhaité préserver sa santé sur le long terme.”

Une saison maudite pour le Fever

Alors qu’elle n’avait manqué aucun match lorsqu’elle jouait pour Iowa et lors de son premier exercice en WNBA, Caitlin Clark n’a pas réussi à enchaîner cinq matchs de suite cette saison. Un manque de rythme qui s’est remarqué dans ses statistiques personnelles puisque la Rookie de l’Année en titre est passée de 19 points de moyenne en 2024 à 16 cette saison voyant ses pourcentages baisser de 41% la saison dernière contre 36 en 2025.

“Quand je vois tout le travail qu’elle a entrepris, prendre cette décision est évidemment une déception”, souligne Stephanie White. “Bien sûr que c’est frustrant de ne pas pouvoir jouer pendant quasiment une saison entière, mais nous devons voir plus loin. Nous voulons que lorsqu’elle revienne sur le terrain, elle soit à 100%.”

Malgré l’absence de sa superstar et une infirmerie bien remplie avec cinq joueuses forfaits pour tout le reste de la saison dont Sophie Cunningham ou encore Aari McDonald pour ne citer qu'elles, le Fever semble se diriger vers une qualification en playoffs. Il faudrait une victoire face aux Mystics ce dimanche ou une défaite des Sparks dans l'un de leurs trois derniers matchs pour permettre à Indiana de valider son billet pour la deuxième partie de saison.