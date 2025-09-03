Les scénarios avant la dernière journée de la phase de groupes

Encore 12 matchs à jouer et la première phase de l'EuroBasket 2025 prendra déjà fin mercredi et jeudi. Sur les 16 billets pour les huitièmes de finale, 12 ont trouvé preneur avant cette cinquième et dernière journée de la phase de groupes. Les enjeux sont encore grands, que ce soit pour les qualifications comme pour pour les classements, qui définiront les affiches du « bracket » à élimination directe. Le point sur les quatre groupes.

GROUPE A

C'est peut-être le groupe le plus « limpide » avant cette cinquième journée. La Serbie, la Turquie et la Lettonie sont déjà qualifiées. Le dernier billet va se disputer dans un match couperet entre l'Estonie et le Portugal, tous deux avec une victoire pour trois défaites.

Le vainqueur verra la suite de la compétition, le vaincu rentrera à la maison. Autre enjeu de cette dernière journée : Serbes et Turcs vont se jouer la première place du groupe dans un des principaux chocs de cette première phase. Les Lettons finiront eux troisièmes et affronteront le deuxième du groupe B.

3 septembre

Estonie – Portugal (13h45)

République tchèque – Lettonie (17h00)

Turquie – Serbie (20h15)

GROUPE B

Tout est ouvert, faites vos jeux. Trois équipes (Allemagne, Lituanie, Finlande) ont validé leur place en huitièmes. Derrière, tout le monde peut encore rêver, même la Grande-Bretagne jusque-là fanny et battue dans les grandes largeurs à quatre reprises ! Le Monténégro a toutefois la main puisqu'un succès sur la formation britannique lui assurerait son billet comme quatrième du groupe. La Suède va devoir espérer une défaite monténégrine (de 32 points maximum) tout en réalisant l'exploit contre la Lituanie. Pour la « Team GB », seule une victoire écrasante contre le Monténégro (+33 minimum) et la logique respectée par les Lituaniens contre les Suédois serait synonyme de qualification.

Pour ce qui est de l'ordre, l'Allemagne terminera première en cas de victoire face à la Finlande, la Lituanie deuxième en cas de victoire contre la Suède. Une égalité à trois est encore possible, l'ordre dépendrait alors de l'écart dans la victoire finlandaise sur les champions du monde allemands.

3 septembre

Monténégro – Grande-Bretagne (12h30)

Lituanie – Suède (15h30)

Finlande – Allemagne (19h30)

GROUPE C

C'est le groupe de toutes les peurs, cristallisées dans l'affiche Espagne – Grèce. Seules certitudes : Chypre est éliminé, la Grèce et l'Italie sont qualifiées. Pour le reste, tout est envisageable. Le match de 14h00 entre la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie qualifiera le vainqueur. L'Italie (3-1) ne devrait pas rencontrer de difficultés à écarter les modestes Chypriotes. Le match Espagne – Grèce va ensuite décider de la suite de la compétition pour tous les qualifiés de cette poule.

Pour l'Espagne, la victoire est impérative pour éviter tout calcul. Dans le cas où la Bosnie-Herzégovine domine la Géorgie, une défaite et la Roja serait tout simplement éliminée, puisque dominée à la différence particulière par les Géorgiens. Un scénario qui assurerait par la même occasion la tête à la Grèce. Si les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo s'inclinent, une égalité à trois aurait alors lieu pour déterminer l'ordre de la deuxième à la quatrième place. Les Hellènes pourraient glisser de la première place provisoire à la quatrième s'ils perdent contre les Espagnols, et que les Bosniens s'imposent.

4 septembre

Bosnie-Herzégovine – Géorgie (14h00)

Italie – Chypre (17h15)

Espagne – Grèce (20h30)

GROUPE D

Le groupe D est le seul où les quatre nations qualifiées sont connues : Israël, Pologne, France et Slovénie. Reste à connaître le classement final. Avantage aux Israéliens avant la dernière journée, leaders provisoires dans l'égalité avec la Pologne et la France (3 victoire – 1 défaite). Mais une défaite contre la Slovénie pourrait tout bouleverser… Notamment pour l'Equipe de France. Les Bleus sont actuellement troisièmes et pourront regretter leur fin de match ratée contre Israël, ou la dernière possession mardi soir contre la Pologne.

Une victoire de huit points au lieu de sept et les Bleus s'assuraient d'une des deux premières places du groupe s'ils dominent l'Islande jeudi. Un scénario que semblait d'ailleurs redouter les Polonais hier soir, en prenant un temps-mort sur la dernière possession du match sans chercher à tirer rapidement. Mais Freddy Fauthoux n'a pas demandé à faire une faute rapide qui aurait offert deux lancers-francs à Jordan Loyd, puis une dernière munition à ses joueurs. Les vice-champions olympiques doivent désormais compter sur la Slovénie de Luka Doncic pour s'éviter un huitième de finale périlleux face à un des qualifiés de haut de tableau du Groupe C.

4 septembre

France – Islande (14h00)

Israël – Slovénie (17h00)

Pologne – Belgique (20h30)