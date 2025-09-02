En s’imposant sur le fil, l’Italie place l’Espagne dos au mur !

L'Italie a réussi un joli coup en profitant de la défaite de la Grèce pour se retrouver en position de jouer la première place lors de la dernière journée ! Un tour de force rendu possible grâce au succès de la formation de Gianmarco Pozzecco sur la Roja au terme d'un match renversant.

L'Espagne a porté le premier coup en démarrant par un retentissant 13-0 alimenté par les deux paniers à 3-points de Sergio De Larrea et un de Santi Aldama. Incapables de scorer pendant plus de sept longues minutes, les Italiens n'ont pas tardé à répondre. Saliou Niang a relancé la Squadra sur deux contre-attaques et toute l'équipe a repris ses esprits ensuite, en maintenant une bonne défense et en trouvant à son tour de l'adresse.

Saliou Niang a conclu le premier acte d'une claquette au buzzer (18-10) et Giampaolo Ricci, Darius Thompson et Simone Fontecchio ont aligné les 3-points pour revenir progressivement puis égaliser sur un dunk de Mouhamet Diouf (25-25).

L'Espagne a fait le nécessaire pour virer en tête à la pause (36-30) et a ensuite compté jusqu'à 8 points d'avance après un 3-points au buzzer sur un pied de Sergio De Larrea (40-32). Mais là encore, l'Italie a fait preuve de grosses ressources mentales, en s'appuyant à nouveau sur sa défense, pour refaire son retard.

Mouhamet Diouf et Marco Spissu en facteurs X

En attaque, Giampaolo Ricci à 3-points puis Mouhamet Diouf (14 points, 8 rebonds) par trois fois ont su remettre la pression, jusqu'au 3-points de Gabriele Procida pour égaliser à 47-47 et le panier arraché par Saliou Niang pour faire passer les siens devant à dix minutes de la fin (47-49).

L'Italie semblait sur le bon chemin après le 3-points culotté de Marco Spissu (7 points, 6 passes décisives), le panier de Darius Thompson et les lancers de Simone Fontecchio. Mais Santi Aldama n'avait pas dit son dernier mot côté espagnol et a redonné vie à la Roja à lui seul, avec un 2+1, deux lancers et un 3-points égalisateur à moins de deux minutes du terme (62-62) !

Dans un final sous pression des deux côtés, Sergio De Larrea a laissé filer un lancer, là où Marco Spissu a rendu un 2/2 pour replacer l'Italie en tête à 30 secondes du buzzer.

Passé à côté de son match, Willy Hernangomez a raté la dernière tentative espagnole, Joel Parra ayant dans la foulée commis une antisportive sur Marco Spissu, qui a pu ajouter deux points de plus. Giampaolo Ricci a pu conclure dans la foulée pour offrir un troisième succès de suite à l'Italie dans cet EuroBasket !

Alors que l'Italie défiera Chypre jeudi, l'Espagne jouera sa survie face à la Grèce, tout en espérant une victoire de la Géorgie sur la Bosnie-Herzégovine pour ne pas se retrouver éliminée ! L'issue du groupe sera particulièrement à suivre au regard des huitièmes de finale, puisque c'est celui qui croisera avec le groupe des Bleus…