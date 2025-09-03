Pour finir première, la France devra compter sur la Slovénie

En l'emportant au forceps contre la Pologne, deux jours après son fâcheux revers contre Israël, la France a assuré l'essentiel sur le plan comptable : elle compte maintenant trois victoires et une défaite, revenant justement à égalité avec la Pologne et Israël en tête de la poule D. Devant la Slovénie (2-1), la Belgique (1-3) et l'Islande (0-4).

Il reste donc un match à jouer pour chaque nation et il y aura de l'enjeu lors de la dernière journée, prévue jeudi. Car, même si la Belgique et l'Islande sont déjà éliminées, trois équipes (France, Israël et Pologne) peuvent encore finir à la première place. Avec la Slovénie pour arbitrer le tout…

Ainsi, si les Bleus souhaitent terminer leaders de leur groupe, il leur faudra d'abord battre l'Islande pour leur dernier match (14h). Ce qui ne devrait pas être trop compliqué à première vue, face à ce pays battu quatre fois et qui accuse un différentiel de -36. L'Islande n'a jamais gagné la moindre rencontre dans un Euro !

En revanche, comme ils n'ont battu la Pologne « que » de 7 points, les Français ne seront pas totalement maîtres de leur destin et ils devront surveiller le résultat des Polonais contre la Belgique (20h30), mais surtout des Israéliens contre la Slovénie (17h).

Israël a la main, mais…

« On n'a pas notre destin en main… » reconnaît d'ailleurs Frédéric Fauthoux, dans L'Équipe. « Tout dépend où on veut terminer. On se rappelle ce qu'on s'est dit en début de préparation. On est à l'Euro pour montrer des choses. La qualification en huitièmes de finale est acquise, c'est un premier gros point positif. On est dans les trois premiers, et après on verra bien ce qui nous est proposé pour l'avenir. On n'a pas l'ambition de choisir notre adversaire en huitièmes de finale. On a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui. »

Car, en l'état, ce sont bien les joueurs d'Israël qui sont les mieux placés pour finir premiers. Une victoire face aux Slovènes leur suffirait à rafler la mise, même en cas de succès conjugués de la Pologne et de la France.

En revanche, si les coéquipiers de Deni Avdija perdent contre Luka Doncic &co, alors les Bleus n'auront besoin que d'une victoire face à l'Islande pour verrouiller leur première place. Qu'importe le résultat des Polonais contre la Belgique. La France peut même terminer à la première place si elle perd contre l'Islande, à condition qu'Israël perde de son côté contre la Slovénie… et que la Belgique s'impose face à la Pologne !

En cas de victoire de la France face à l'Islande et d'Israël face à la Slovénie, les Bleus finiraient à la 3e place, à cause de leur différentiel de points (-6) dans l'égalité à trois : +11 pour Israël et -5 pour la Pologne.

Mais la France peut aussi terminer à la 4e place. Pour cela, il faut qu'elle perde contre l'Islande, que la Slovénie batte Israël de plus de 4 points, et que la Pologne batte la Belgique…

En clair, la France va devoir gagner jeudi, tout en espérant une défaite d'Israël face à la Slovénie, pour s'envoler vers Riga dans la peau de la tête de série #1 de cette poule D. Ensuite, les choses sérieuses commenceront lors de la phase à élimination directe, face à la Grèce, l'Italie, l'Espagne, la Bosnie-Herzégovine ou la Géorgie.