France – Pologne : un petit bijou signé Guerschon Yabusele

Après la bien mauvaise nouvelle du forfait d'Alexandre Sarr, et surtout le couac face à Israël, les Bleus devaient réagir, défiant les Polonais à Katowice.

La troupe de Freddy Fauthoux a grimpé sur les épaules de son capitaine, Guerschon Yabusele, auteur de son meilleur match en carrière sous la tunique tricolore, avec 36 points. Plus incisifs en attaque et retrouvant leur sérieux en défense, les Bleus ont tenu jusqu'au bout, malgré un retour des Polonais à -4 à deux minutes de la fin.

Captain Yabu montre la voie

La Pologne démarre sur une action clinique, conclue par un alley oop pour Aleksander Balcerowski. Le ton est donné ! Côté Bleus, plusieurs joueurs sont attendus au tournant, dont Théo Maledon et Isaia Cordinier. Le premier répond d'entrée avec un layup renversé et le nouvel arrière de l'Efes l'imite bientôt. Mécontent de son niveau de jeu, Guerschon Yabusele entre bien dans son match aussi en attaquant le cercle et en faisant filoche de loin. En bon capitaine, il montre la voie avec 9 des 17 premiers points de la France, plus une jolie passe intérieur pour Jaylen Hoard.

A domicile, la Pologne réagit sur un 11-0 nourri d'un parfait 4/4 à 3-points. Devant à la fin du premier quart (27-24), les Bleus n'en restent pas moins toujours aussi empruntés derrière l'arc (2/7) et coupables de plusieurs oublis défensifs coûteux. Tranchants près du cercle (9/10 à 2-points), les Français gardent le cap en début de 2e quart. Ils attaquent le cercle et vont même se servir au rebond offensif. Les Bleus sont dans un temps fort, laissant les Polonais 3 minutes sans panier (33-24).

Mais le naturel (à savoir l'inexpérience) revient au galop. Les jeunes Bleus n'y arrivent plus en attaque et commettent l'erreur de lâcher aussi du lest en défense. Jordan Loyd n'en demandait pas tant et impulse le retour des Polonais revenus à -1, et même à +3 à la mi-temps (44-41). Loyd et Ponitka cumulent 20 des 44 points de leur équipe qui jouent au diapason (6/9 de loin). En face, les shooteurs tricolores arrosent encore sans grande réussite (4/16)…

Elie Okobo en double-double

Le retour des vestiaires n'est pas très rassurant, avec des attitudes qui ne sont pas les meilleures, comme de la frustration chez Francisco qui fait faute, et un jeu statique en attaque à l'instar du zéro pointé de Risacher. Jaiteh s'impose à l'intérieur au rebond offensif et le secteur intérieur fait le taf. Yabusele prend même le contrôle des opérations pour arriver à 23 points, nouveau record en Bleu. La France va mieux – un 14-6 pour démarrer – car elle fait enfin bouger la défense polonaise.

Dans l'ombre, Timothé Luwawu-Cabarrot fait lui aussi une entrée en jeu importante pour éteindre peu à peu Ponitka. En tenant les locaux à 11 points seulement en 3e quart, les Bleus ont serré les vis et repris le match en main, ce qui reste à confirmer avant le dernier quart (60-55). Le néo-Knick Yabusele persiste et signe, avec deux flèches d'emblée. En bon gestionnaire et distributeur, Elie Okobo (14 points, 10 passes) sert Hoard pour un coup de hache. C'est lui aussi qui vient briser une tentative de retour des Polonais à -10, sanctionnant à mi-distance en sortie de temps mort.

Un 6-0 des Polonais, dont une décision inversée par les arbitres sur Francisco, remet un coup de pression sur la défense française. Hoard s'illustre à nouveau sur une grosse claquette dunk mais Michal Sokolowski profite d'une balle perdue pour filer au “and one”. A -4 à deux minutes, la Pologne est encore dans le coup. Okobo plante alors le panier qui tue à 9 secondes de la fin. Avec ce succès, la France se remet dans la course à la première place (83-76), avant d'affronter l'Islande pour boucler la phase de poule.