NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Fin de l’Euro pour Alexandre Sarr !

Publié le 2/09/2025 à 17:57 Twitter Facebook

Équipe de France – L'intérieur français, touché au mollet, ne reviendra pas durant cette compétition. Un coup dur pour les Bleus.

Absent contre Israël pour une alerte au mollet, Alexandre Sarr ne reviendra pas ce mardi soir contre la Pologne. La « petite chance » évoquée par Freddy Fauthoux a disparu mais le plus grave, c'est qu'il ne reviendra pas du tout de la compétition, annonce L’Équipe. Une information confirmée dans la foulée par la FFBB.

Nos confrères indiquent que « la lésion musculaire est plus grave qu'attendu » et qu'elle va bloquer à l'infirmerie l'intérieur des Wizards « pendant plusieurs semaines ». L'Euro est donc terminé pour Alexandre Sarr, qui tournait à 9.5 points, 4.5 rebonds et 1 contre de moyenne en 20 minutes.

C'est un coup dur pour le joueur évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France, qui perd un intérieur alors que la raquetteest déjà légère. Il ne reste ainsi que Mam Jaiteh, Guerschon Yabusele et Jaylen Hoard sous le cercle.

« Il y avait un peu de risque, on ne va pas se mentir », concédait Freddy Fauthoux, avant la nouvelle concernant Alex Sarr, lui qui a choisi de partir à l'Euro avec seulement quatre intérieurs, après le forfait de Vincent Poirier. « Si c’était la façon dont on pouvait imaginer qu’on allait devoir jouer, sa blessure est embêtante car on voyait qu’il progressait énormément dans le jeu. Il avait une forme d’efficacité en attaque et de dissuasion en défense. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes