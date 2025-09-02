Fin de l’Euro pour Alexandre Sarr !

Absent contre Israël pour une alerte au mollet, Alexandre Sarr ne reviendra pas ce mardi soir contre la Pologne. La « petite chance » évoquée par Freddy Fauthoux a disparu mais le plus grave, c'est qu'il ne reviendra pas du tout de la compétition, annonce L’Équipe. Une information confirmée dans la foulée par la FFBB.

Nos confrères indiquent que « la lésion musculaire est plus grave qu'attendu » et qu'elle va bloquer à l'infirmerie l'intérieur des Wizards « pendant plusieurs semaines ». L'Euro est donc terminé pour Alexandre Sarr, qui tournait à 9.5 points, 4.5 rebonds et 1 contre de moyenne en 20 minutes.

C'est un coup dur pour le joueur évidemment, mais aussi pour l'Equipe de France, qui perd un intérieur alors que la raquetteest déjà légère. Il ne reste ainsi que Mam Jaiteh, Guerschon Yabusele et Jaylen Hoard sous le cercle.

« Il y avait un peu de risque, on ne va pas se mentir », concédait Freddy Fauthoux, avant la nouvelle concernant Alex Sarr, lui qui a choisi de partir à l'Euro avec seulement quatre intérieurs, après le forfait de Vincent Poirier. « Si c’était la façon dont on pouvait imaginer qu’on allait devoir jouer, sa blessure est embêtante car on voyait qu’il progressait énormément dans le jeu. Il avait une forme d’efficacité en attaque et de dissuasion en défense. »