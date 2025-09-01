Alexandre Sarr de retour face à la Pologne ?

Alexandre Sarr a manqué aux Bleus lors du match face à Israël, car il aurait pu faire partie des joueurs à même de punir les « mismatchs » défensifs. Mais l'intérieur des Wizards soignait une alerte au mollet.

Sera-t-il de retour face à la Pologne, demain soir (20h30), pour la grande finale de ce Groupe D ?

« Il y a une petite chance qu’il puisse jouer, ce qui serait une très bonne nouvelle », a ainsi répondu Freddy Fauthoux, même si les Wizards doivent également donner leur accord, le joueur devant passer de nouveaux examens médicaux afin de valider sa reprise. « Tant qu’il ne les a pas fait, on ne pourra pas prendre de décision ».

Déjà léger, le secteur intérieur des Bleus devient particulièrement étriqué avec un Alexandre Sarr en civil, puisqu'il ne reste plus que Mam Jaiteh, Guerschon Yabusele et Jaylen Hoard sous le cercle.

« Il y avait un peu de risque, on ne va pas se mentir », admet désormais Freddy Fauthoux sur ce choix de partir à l'Euro avec seulement quatre intérieurs dans l'effectif, suite à la blessure et au forfait de Vincent Poirier. « Si c’était la façon dont on pouvait imaginer qu’on allait devoir jouer, sa blessure est embêtante car on voyait qu’il progressait énormément dans le jeu. Il avait une forme d’efficacité en attaque et de dissuasion en défense. J’espère que ce n’est pas trop grave et que s’il ne revient pas mardi, ce sera avant la fin de compétition. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.