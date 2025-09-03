Guerschon Yabusele, ou la réponse du Capitaine

Il était attendu et Guerschon Yabusele a répondu (plus que) présent. Discret et parfois même sur la retenue contre la Belgique, la Slovénie et Israël (seulement 8 points de moyenne, à 28% de réussite au shoot…), le capitaine des Bleus a brillamment rebondi face à la Pologne, dans un match où la défaite était interdite.

Résultat des courses : le « Dancing Bear » a planté 36 points en 36 minutes (et à 12/20 au tir, dont 6/12 à 3-points) pour mener la France à une victoire bienvenue contre le pays hôte du groupe. Non content d'avoir signé la troisième meilleure performance au scoring d'un Français dans un Euro (derrière les 39 points d'Hervé Dubuisson en 1985 et les 38 points de Yann Bonato en 1995), il a carrément signé la meilleure performance de sa carrière professionnelle au scoring !

« C’est toujours agréable de voir un joueur perfomer de la sorte » savoure son sélectionneur, Frédéric Fauthoux. « Guerschon est un joueur plus qu’important. C’est notre leader de par son vécu. Il a assumé ce statut de la plus belle des manières. Le voir entrer dans l’histoire… C’est appréciable qu’il le fasse avec cette équipe. Il était frustré. Je me dis que ce rôle de capitaine peut parfois peser : on fait toujours attention aux autres, on essaye d’être plus collectif. Peut-être s’est-il enfermé dedans et a oublié qu’il devait être plus joueur ? Il faudrait lui poser la question. »

« On a discuté avec l'entraîneur, avec les joueurs aussi, pour essayer de m'impliquer davantage dans le jeu » glisse l'intéressé, après coup. « Je sais que c'est important que je sois agressif tout le temps, pour l'équipe comme pour moi. J'essayais de trouver mon rythme et de donner de l'énergie aux gars. »

Bien plus altruiste que nécessaire ?

Comme le soulignent Frédéric Fauthoux et Guerschon Yabusele, ce dernier apparaissait quelque peu timide dans le jeu depuis le lancement de l'Euro. Bien loin du joueur tranchant et spontané qu'il avait été par le passé, en sélection ou en club.

« Je ne suis pas égoïste » déclarait la veille l'ailier-fort des Knicks, désireux de retrouver son mojo. « Je regarde, je vois les prises à deux et je me dis qu’en faisant des passes, il y aura des ouvertures. Mais je dois aussi garder mon agressivité. Sur un match comme Israël, c'était encore plus flagrant… Je vais devoir trouver des solutions. C’est un travail collectif, mais je dois être plus agressif au-delà du simple post-up. On n’a pas encore vu mes forces et je n’ai pas été adroit à 3-points. »

Tout est visiblement rentré dans l'ordre face à la Pologne, à Katowice, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers qui n'ont pas arrêté de le soutenir en privé.

« Il a inscrit 36 points, mais ce n'étaient pas des actions égoïstes. Il a pris des shoots ouverts, il a été agressif et il a aussi été bon en défense. On avait besoin de lui à ce niveau pour rivaliser et je suis heureux pour lui » apprécie Élie Okobo, également en réussite contre les Polonais (14 points, 10 passes et un tir décisif).

« C'est drôle, parce que je lui ai dit d'aller chercher ses points » livre de son côté Isaïa Cordinier. « On a parfois besoin qu'il soit un peu plus égoïste, agressif, car le terrain va s'ouvrir pour lui. J'ai la sensation que le coaching staff et nous, les joueurs, l'avons trouvé dans un bon rythme et il a fait le job ensuite. Il a réussi un sacré match. C'est notre leader, notre capitaine, et on doit le suivre. Il est incroyable, très vocal. C'est un leader par l'exemple. »

« (La perte d'Alexandre Sarr ?) Forcément que c’est un sacré casse-tête »

Pour la France comme pour lui, il sera maintenant important que Guerschon Yabusele réitère une telle prestation dans l'envie et dans l'intensité. Notamment sans Alexandre Sarr, dont il a appris le forfait pour le reste de la compétition… en pleine conférence de presse !

Simplement parce que Frédéric Fauthoux a « décidé de ne pas l’annoncer au groupe avant le match, pour éviter qu’on se pose des milliers de questions ».

« Forcément que c’est un sacré casse-tête » concède en tout cas le capitaine français, pour BeBasket. « Surtout quelqu’un comme Alex, qui a la taille, l’envergure, qui nous aide beaucoup en défense et qui est un 5 qui peut s’écarter. On perd toutes ses qualités. Mais on est trois intérieurs et on va trouver un moyen. Il y a aussi d’autres joueurs qui peuvent [apporter]. On verra en fonction des match-ups, des équipes, mais on va être prêts pour tout. On ne se cherche pas d’excuses et on va jouer avec les joueurs qu’on a. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 70 27 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.