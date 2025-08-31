Qualifiée, la Pologne passe devant la France au classement

Surprise par Israël ce dimanche après-midi, la France s'apprête bel et bien à vivre une « finale » contre la Pologne, dixit Élie Okobo, car les Polonais sont maintenant leaders du groupe D, après trois matchs.

Vainqueurs de l'Islande dans la soirée, non sans difficulté (84-75), les voilà toujours invaincus à domicile et leurs trois victoires les propulsent donc en tête, devant Israël et la France (à égalité avec deux victoires pour une défaite, mais un différentiel de +23 chacun).

Encore une fois, Jordan Loyd (26 points) et Mateusz Ponitka (18 points, 8 rebonds, 8 passes) ont porté la Pologne vers un succès précieux sur le plan comptable, puisque synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Même si ce ne sera plus à Katowice, mais à Riga.

Après avoir vaincu la Slovénie et Israël, les Polonais devront donc battre les Bleus, mardi, de manière à s'assurer la première place de leur poule. Car leur dernier match contre la Belgique (battue dimanche par la Slovénie) ne devrait pas être aussi périlleux…

L'Espagne et l'Italie assurent l'essentiel

Du côté de Limassol, outre la large victoire de la Grèce sur la Géorgie, soulignons surtout les succès de l'Espagne et de l'Italie, qui se hissent respectivement à la deuxième et à la troisième place du groupe C.

D'un côté, l'Espagne a écrasé Chypre (91-47) avec une belle performance de Willy Hernangomez (19 points, 8 rebonds), le MVP de l'Euro 2022. De l'autre, l'Italie a pris le meilleur sur la Bosnie (96-79), derrière les 39 points et 8 rebonds de Simone Fontecchio.

Si la Grèce (3-0) est déjà qualifiée pour la suite, l'Espagne (2-1) et l'Italie (2-1) ont pris une option pour la rejoindre en Lettonie. On rappelle que c'est cette poule qui croisera avec celle de la France à partir des huitièmes de finale…