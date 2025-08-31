Giannis Antetokounmpo et la Grèce passent à 3-0 face à la Géorgie

C'était déjà l'heure des calculs dans le Groupe C de cet EuroBasket 2025. Économisé face à Chypre, Giannis Antetokounmpo était de retour alors qu'en face, la Géorgie a plus ou moins fait impasse sur le match…

Goga Bitadze n'a ainsi pas été utilisé par le sélectionneur Aleksandar Dzikic tandis que Tornike Shengalia, également annoncé absent, était finalement titulaire. Sauf qu'il a joué moins de quatre minutes !

Résultat : la Grèce n'a pas eu besoin de forcer son talent pour s'imposer (94-53), créant l'écart avant la mi-temps, avec un Giannis Antetokounmpo en mode « point center » qui contrôlait la raquette en défense, prenait le rebond et menait les contre-attaques. De quoi mener 46-29 après vingt minutes.

Le « Greek Freak » a aussi pu compter sur le 3/3 de Konstantinos Mitoglou pour s'offrir une deuxième mi-temps sous forme de promenade, Sandro Mamukelashvili sauvant juste l'honneur en s'offrant le poster de la rencontre.

Egalement accompagné par Tyler Dorsey (14 points), Giannis Antetokounmpo (27 points à 9/11 en 25 minutes) a donc régné sur le match, et la Grèce poursuit son sans-faute avec une troisième victoire en trois matchs.

Pour la Géorgie, qui a donc plus ou moins fait l'impasse sur la rencontre, les duels à gagner arrivent, face à Chypre puis surtout la Bosnie-Herzégovine.