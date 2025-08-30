L’Espagne se relance, la Grèce et la Pologne enchaînent

Championne d'Europe en titre, l'Espagne repart de l'avant après s'être inclinée contre la Géorgie en ouverture. Ainsi, face à la Bosnie de Jusuf Nurkic, les coéquipiers de Santi Aldama (19 points, 5 rebonds) et Willy Hernangomez (16 points) ont fait le job, l'emportant dans les grandes largeurs (88-67).

Une rencontre que les Espagnols ont su tuer rapidement, la pliant en seulement trois quarts-temps, pour reprendre confiance avant d'affronter Chypre, bien plus modeste, en « back-to-back ». L'objectif sera de gagner le plus largement possible…

Chypre qui, ce samedi, a d'ailleurs pris l'eau face à la Grèce voisine. Celle-ci, même privée de Giannis Antetokounmpo en vue du match de ce dimanche face à la Géorgie, a ainsi déroulé son basket et soigné son différentiel de points (96-69).

Sans le « Greek Freak », c'est Tyler Dorsey (18 points) qui a mené la danse en attaque, avec l'aide de Konstantinos Mitoglou (18 points également). Les Grecs viseront maintenant le 3-0, histoire de valider leur place en 1/8e de finale avec la manière.

Enfin, dans le groupe D, celui de la France, outre la victoire de la Belgique sur l'Islande et celle des Bleus sur la Slovénie, il faut aussi mentionner le nouveau succès de la Pologne face à Israël (prochain adversaire de la France). Dans ce qui était le match le plus disputé de la journée, puisqu'il s'est joué jusque dans les dernières secondes (66-64).

Comme en ouverture contre les Slovènes, Jordan Loyd a cartonné (27 points, 6 rebonds), inscrivant surtout le panier de la gagne à 13 secondes de la fin, sur une petite claquette après avoir bien suivi son propre tir raté. Deni Avdija (23 points, 9 rebonds, 5 passes) a ensuite manqué le shoot de la victoire et les fans polonais peuvent se réjouir de voir leur équipe à 2-0, avant de jouer l'Islande pour (déjà) une place au tour suivant.

