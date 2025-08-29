« Jordan Loydinsky » a adoré jouer un mauvais tour à Luka Doncic

Aux États-Unis, on le connait comme « L'inconnu en costume », celui qui apparaît sur la photographie du mythique « buzzer beater » de Kawhi Leonard face aux Sixers, lors des playoffs 2019.

Présent dans l'effectif de Toronto l'année du titre, Jordan Loyd n'y jouait pourtant quasiment pas, et c'est donc en Europe qu'il a fait carrière, à Valence, l'Etoile rouge de Belgrade et Monaco ces dernières saisons.

De quoi lui permettre de croiser Mateusz Ponitka, au Zenith Saint-Pétersbourg, qui l'a visiblement travaillé au corps afin qu'il entame les démarches pour obtenir un passeport polonais…

« Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire », explique-t-il après le succès face à la Slovénie. « Je n'y avais honnêtement jamais pensé. Mais l'occasion s'est présentée. Et j'ai simplement considéré cela comme une expérience formidable à vivre. Il n'y a pas vraiment à chercher plus loin. »

Motivé par Luka Doncic

Jordan Loyd n'a donc pas de lien avec la Pologne, mais il apporte un profil précieux de meneur scoreur, qui manque souvent aux sélections européennes. Comme il l'a montré avec ses 32 points, à 7/8 de loin, face à la Slovénie.

C'est la deuxième meilleure performance offensive pour la Pologne depuis 1987, et elle a permis d’écœurer Luka Doncic (34 points, 9 passes décisives) et ses camarades…

« C'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il sera toujours entouré d'un gros battage médiatique, avec beaucoup de journalistes qui le suivent. C'est assez incroyable d'être sur le terrain face à lui et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a accompli, mais de l'autre côté, on utilise cela comme source d'énergie. Et en tant qu'équipe, nous avons utilisé cela comme motivation. Luka est Luka, et je ne peux pas dire beaucoup plus, mais ce soir, notre équipe était simplement meilleure » conclut celui que ses proches appellent désormais « Jordan Loydinsky ».

Même s'il n'a pas encore passé « le test de la vodka », qu'il promet d'essayer… une fois l'Euro terminé.