L'Italie s'attendait à souffrir face à Giannis Antetokounmpo, et ce fut le cas. Le « Greek Freak » (31 points à 14/20 au tir, 7 rebonds) a imposé sa puissance à la Squadra azzurra, qui n'était pourtant pas si loin.

Mais la troupe de Gianmarco Pozzecco ne peut pas battre d'autres équipes solides en shootant à 7/27 de loin, avec un Simone Fontecchio qui termine la rencontre à 1/11 au tir…

Le shooteur de Miami a inscrit son unique tir de la partie à 1 minute 45 secondes de la fin du match. C'était trop tard pour l'Italie, qui rend (75-66) donc les armes, malgré l'impact de Saliou Niang (11 points).

Dans l'autre match de la soirée, la Pologne a battu la Slovénie (105-95), comme elle l'avait fait à l'Euro 2022.

Avec ses 34 points à 7/14 au tir (17/18 aux lancers-francs), Luka Doncic a évidemment porté sa sélection, mais Jordan Loyd (32 points) et Mateusz Ponitka (23 points) ont étouffé toutes ses tentatives de retour.

En manque de soutien, et avec une défense collective aux abois, le meneur des Lakers a affiché son habituel agacement à l'encontre du corps arbitral, au point de finir par recevoir une faute technique.

Plus tôt dans la journée, la Bosnie-Herzégovine de Jusuf Nurkic (18 points, 6 rebonds) a disposé de Chypre.

Face à l'Islande, Israël a également assuré (83-71) derrière les 31 points de Roman Sorkin et les 20 points de Deni Avdija, qui a perdu une dent dans la bataille.