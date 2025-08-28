Dominée toute la partie, l’Espagne chute d’entrée face à la Géorgie

La préparation de l'Espagne pouvait vraiment inquiéter, mais on attendait de voir les matchs officiels pour réellement juger du niveau de cette Roja qui, comme l'Equipe de France, vit un vrai changement d'ère…

Résultat : une défaite (83-69) d'entrée face à la Géorgie de Sandro Mamukelashvili (19 points, 7 rebonds, 6 passes), Goga Bitadze (15 points) et Tornike Shengelia (13 points). Une défaite logique car Les Croisés ont globalement dominé la rencontre, la Roja ne menant que quelques secondes au score.

Sans meneur de jeu d'impact, et globalement en manque de joueurs capables de casser les lignes, les hommes de Sergio Scariolo sont beaucoup restés en périphérie, artillant énormément de loin (7/32), sans réussite.

Un succès énorme pour la Géorgie

Les paniers de Juancho Hernangomez en début de quatrième quart-temps ont tout de même fait frissonner la Géorgie, laissant envisager un hold-up espagnol. Mais la puissance d'El Mamu et de ses coéquipiers, qui ont dominé dans la peinture (46 rebonds à 29) a finalement été de trop pour une Espagne clairement en manque de solutions.

C'est en tout cas une très bonne opération pour la Géorgie, qui fait un pas énorme vers les quatre premières places du groupe, et les huitièmes de finale.

Pour l'Espagne, championne d'Europe en titre, c'est un premier revers inquiétant, tant sur le plan du jeu que sur le plan comptable. Notamment en vue du croisement en huitièmes de finale, avec le groupe D (celui des Bleus).