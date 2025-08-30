La France d’un grand Sylvain Francisco fait plier la Slovénie

Après son entrée en matière sérieuse face aux voisins belges, l'Equipe de France passait un cap dans le niveau de compétition en se confrontant à la Slovénie de l'inévitable Luka Doncic. Ce dernier a encore fait bien des misères à la défense tricolore, avec 39 points, 8 rebonds et 9 passes mais les Bleus ont tout de même réussi à avoir le dernier mot, en se reposant sur un Sylvain Francisco record (32 points, 7 rebonds, 5 passes) pour aller grappiller un deuxième succès de suite dans leur poule D (103-95).

Luka à 24 points en 17 minutes !

Loin d'être rassasié après son entrée en matière à 34 points, 9 passes, 5 interceptions dans la défaite (surprise) face à la Pologne, Luka Doncic se met rapidement dans son match… en défense, une fois n'est pas coutume, en piquant le ballon à Bilal Coulibaly. Ensuite, il y ajoute le tir de loin avant de servir Edo Muric à 3-points lui aussi. Les Slovènes prennent leur match par le bon bout, avec un joli 5/8 aux tirs, dont 3/5 à 3-points. Ils mènent la course et remportent logiquement le premier quart (30-28), alors que Doncic a déjà dépassé la dizaine.

Le problème de ce premier quart-temps réside clairement en défense. Le repli est coupable et les imprécisions malheureusement trop nombreuses. Malgré tout, Cordinier et Risacher font du bien à 3-points. De même, Sylvain Francisco apporte 11 points en 11 minutes et permet à la France de rester en embuscade, comme sur cette magnifique claquette dunk de Jaylen Hoard. Mais la Slovénie continue de faire la course en tête dans un match haché menu de coups de sifflets (plus ou moins intempestifs).

La défense monte en température, avec un bon boulot de Hoard sur Doncic, et ensuite de Yabusele – après le switch – qui est même récompensé avec un dunk seul en contre attaque. Francisco file jusqu'au cercle en vélocité, deux fois de suite, et il égalise à 40 partout. La Slovénie est moins bien, et se repose donc sur son va-tout : Doncic qui provoque une faute bête, puis une faute technique de Yabusele sur un ultime rebond offensif qui fait tomber Doncic (bien facilement il faut avouer). Il remet les siens à +7 à la pause (54-47) et lui en est déjà à 24 unités (dont 13/14 aux lancers) !

Sylvain Francisco sème la zizanie

Probablement secoués à la causerie de la mi-temps, les Bleus reprennent l'action de meilleure manière. Mais c'est toujours le même trio qui rameute la troupe tricolore, à savoir Coulibaly, Francisco et Risacher. Les deux derniers nommés sont à l'origine d'un 9-0 intéressant pour recoller en fin de 3e quart. Mais l'inexpérience des Bleus se paye cash, à l'instar de la 4e faute de Risacher emporté dans son élan.

La Slovénie est toutefois tenue à 16 points sur la période, alors que Luka Doncic inscrit ses premiers points à deux minutes de la fin du 3e. Il arrive à 28 points et permet à son équipe de tenir le cap avant le dernier acte (70-68). Grimaçant sur le banc, la star des Lakers ne peut qu'assister à la prestation de Francisco qui rentre un 3-points sur l'horloge. Plus tard, il va décrocher un énorme rebond offensif au milieu des géants. Les Bleus passent un 8-0 marqué par la présence de Sarr en défense, au rebond et au contre.

Muric (16 points, 8 rebonds) maintient la pression avec deux bombes de loin mais Yabusele et Okobo ne tremblent pas non plus derrière l'arc. Doncic et la Slovénie craquent pour de bon avec deux fautes techniques coup sur coup dans la dernière minute, avec Coach Sekulic qui s'en prend verbalement à l'arbitre. Bousculés pendant une mi-temps, voire trois quart-temps, les Bleus ont finalement eu raison des Slovènes en éteignant à petit feu le prodige Doncic, Après un ultime panier de filou de Francisco (32 points) qui allonge un match déjà très longuet, la France s'impose au bout du bout de 8 points (103-95).