Une Equipe de France sérieuse et efficace face à la Belgique

Pas de mauvaise blague, l'Equipe de France a fait le boulot de A à Z face aux voisins belges pour son premier match officiel de l'EuroBasket. Sérieux, les Bleus ont livré une première prestation aboutie des deux côtés du parquet pour un écart de 28 points et 7 joueurs à 7 points et plus, avec un tandem Okobo-Coulibaly à 12 points chacun.

Bilal Coulibaly a contribué à mettre les Bleus sur les bons rails avant de passer à Alex Sarr pour deux paniers de suite afin de repousser les Belges à huit longueurs après dix minutes de jeu (18-10). C'est en début de deuxième quart-temps que la France a pris ses distances en passant un 12-3 alimenté par Zaccharie Risacher, Théo Maledon, Jaylen Hoard sur un 2+1 et conclu par Mam Jaiteh sur la quatrième passe décisive d'un Sylvain Francisco encore déterminant (32-15).

L'ancien dijonnais, nanterrien et dunkerquois Hans Vanwijn et l'ancien villeurbannais et futur parisien Ismaël Bako ont fait le nécessaire pour maintenir la Belgique en vie à la pause (43-27). D'autant que Vanwijn a passé un 3-points dès la reprise pour ramener l'écart à -13.

Un collectif discipliné

Encore une fois, c'est Bilal Coulibaly qui a relancé la machine en plaçant un dunk en contre-attaque puis deux énormes contres consécutifs ! Le drive fulgurant d'Elie Okobo, les deux lancers de Guerschon Yabusele et le 3-points dans le corner de Zaccharie Risacher ont permis à la France de passer au delà des 20 points d'écart (59-38).

OH, DE BILAL COULIBALY ⛔️⛔️pic.twitter.com/wfYIKaUDo8 — Basket USA (@basketusa) August 28, 2025

Les Belges ont commencé à perdre pied entre un accrochage entre l'ancien fosséen Kevin Tumba et Alex Sarr qui ont hérité d'une faute technique, puis une nouvelle technique pour Loïc Schwartz. Les Bleus en ont profité pour enfoncer le clou. Les 3-points d'Elie Okobo et Sylvain Francisco ont alors porté l'écart à +27 (70-43).

La Belgique a répondu par un 8-0 conclu par un dunk de Joppe Mennes en début de quatrième quart-temps. Nadir Hifi a répondu par deux paniers dont un 3-points en tête de raquette avant de passer le relais à Zaccharie Risacher et Isaïa Cordinier, également de loin (81-56). Sérieux jusqu'au bout, malgré quelques moments de flottement, les Français ont cette fois maintenu l'écart jusqu'au bout pour finir à +28.

De bon augure pour la suite et le prochain face à la Slovénie de Luka Doncic, ce samedi (17h00).