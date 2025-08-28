Rachid Méziane et Leïla Lacan ont trouvé leur rythme de croisière

Cette campagne marque la première étape de la reconstruction du Sun et cela s’est logiquement soldé par un exercice compliqué puisque Connecticut s’est rapidement installé dans les dernières places du classement. Pourtant, depuis un peu plus d’une semaine, les joueuses de Rachid Méziane semblent montrer un nouveau visage. Le Sun a ainsi remporté six de ses huit derniers matchs et cette bonne dynamique ravit le technicien français.

« L’un de mes principaux objectifs était de rendre cette équipe meilleure au fil de la saison » rappelle Rachid Méziane. « Je peux être fier de cela, mais je dois surtout rendre hommage à mes joueuses qui ont compris ma philosophie de jeu. »

Deux Françaises en tête des interceptions

Justement, parmi les joueuses du Sun qui brillent en cette fin de saison, il y a Leïla Lacan qui sort de deux matchs à 22 points, face au Liberty puis face aux Wings.

Si la Française, qui arbore un joli coquard après un coup d'Angel Reese, pêche dans son adresse à 3-points où elle atteint péniblement les 21% cette saison, elle brille par la manière dont elle attaque le cercle pour monter au lay-up ou pour attirer les défenses et trouver une de ses coéquipières ouvertes à 3-points.

Sans compter qu'avec 2.4 interceptions par match, il est première de toute la WNBA dans cette catégorie, devant sa compatriote Gabby Williams et ses 2.3 « steals » par soir.

« Je n’ai rien changé de particulier depuis le début de la saison » souligne Leïla Lacan. « Je joue chaque match en donnant le meilleur de moi-même. Si je produis plus en ce moment, c’est certainement parce que j’ai compris comment aider cette équipe. »

De sérieux tests pour la fin de saison

Si Leïla Lacan ne saurait expliquer les raisons de ses dernières performances, sa coéquipière Tina Charles semble avoir quelques éléments de réponse : « Leïla profite des opportunités qu’on lui donne, que ce soit en sortie de banc ou dans le cinq de départ. Même lorsqu’elle ne joue que cinq minutes, on ressent sa présence sur le terrain. »

Il ne reste que sept matchs à jouer au Sun dont six duels face à des équipes dans le Top 4 du classement. L’occasion de voir si l’équipe du Connecticut pourra continuer sur cette belle dynamique contre des équipes du haut de tableau.

« Pendant ces dernières semaines, nous avons commencé à jouer comme une équipe de playoffs » affirme Rachid Meziane. « J’espère que l’on va pouvoir continuer comme ça pour bien finir la saison. »