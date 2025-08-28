Derrière les 22 points de Leïla Lacan, le Sun déplume les Wings

C’est sans Paige Bueckers que Dallas recevait Connecticut pour tenter de mettre fin à sa série de cinq défaites consécutives. Rapidement, les Wings créent un premier écart, mais Leïla Lacan arrive à maintenir le Sun à flot.

La Française inscrit huit des onze premiers points de Connecticut avant de distribuer sa première passe décisive de la soirée à destination de Migna Touré (5 points). Néanmoins, les joueuses de Rachid Meziane sont menées 30 à 21 au terme du premier acte.

Dès le début de la période suivante, le Sun passe un 11-2 conclu par un stepback à 3-points de Marina Mabrey pour revenir à deux longueurs avant que le duo Tina Charles – Leïla Lacan ne redonne l’avantage à Connecticut. Enfin, à la dernière seconde de cette première période, Marina Mabrey inscrit un tir au buzzer du milieu du terrain pour donner cinq longueurs d’avance au Sun au moment de rejoindre les vestiaires (54-49).

Après la pause, Connecticut continue de dérouler derrière une Leila Lacan toujours intenable. Sur une pénétration, la meneuse parvient à trouver Saniya Rivers, oubliée à 3-points, qui décoche une flèche à longue distance pour offrir dix points d’avance à son équipe (69-59).

Leïla Lacan égale son record en carrière

Si, dans le dernier acte, Olivia Nelson-Ododa permet au Sun de créer un écart de 14 points, les Wings ne s’avouent pas vaincues pour autant. Les Texanes passent immédiatement un 12-0 pour revenir à deux longueurs avant que Bria Hartley (8 points, 6 passes) ne calme l’incendie pour redonner deux possessions d’avance à Connecticut (93-89). À 20 secondes du terme, Tina Charles scelle le sort de la rencontre et permet au Sun de s’imposer 101 à 95 pour enchaîner une quatrième victoire en cinq matchs.

Après avoir inscrit 22 points dans la défaite face au Liberty, Leïla Lacan a remis le couvert avec, à nouveau, 22 unités pour être la meilleure marqueuse de son équipe sur cette rencontre et égaler son record en carrière. Elle a également ajouté six passes décisives et quatre interceptions pour passer la barre des 50 “steals” cette saison.