Leïla Lacan a failli gâcher le retour de Breanna Stewart

Après trois victoires d'affilée, le Sun est tombé, et les joueuses de Rachid Meziane n'ont pas à rougir de ce revers, puisqu'elles s'inclinent 81-79 face au Liberty, champion en titre. Malgré son gros coquard, Leïla Lacan (22 points) a été incroyable dans le “money time” pour permettre à Connecticut de revenir au score.

Grâce à une claquette de Jonquel Jones, New York menait ainsi 81-72 à 90 secondes de la fin. Moment choisi par la Française du Sun pour sortir le grand jeu avec un drive malin, puis un joli shoot à “zéro degré”. Sur des lancers-francs, le Sun revient à -2 (81-79), et il reste 23 secondes à jouer.

Sabrina Ionescu décide de faire tourner le chrono. Le Sun ne fait pas faute, et c'est Leïla Lacan, encore elle, qui intercepte une passe, et elle fonce au cercle pour égaliser. Et là, Sabrina Ionescu tape sur la balle, qui retouche la Française. Balle au Liberty malgré la colère de Leïla Lacan qui estime qu'il y avait faute. Et les championnes WNBA s'imposent, dans une rencontre marquée par le grand retour de Breanna Stewart.

Après un mois d’absence, la superstar a rejoué et elle a été très efficace avec 19 points en 20 minutes. « Je me suis sentie très bien. J’ai essayé de convaincre Sandy [Brondello] de me laisser jouer davantage », sourit-elle. Depuis sa blessure, le 26 juillet contre Los Angeles, New York n'avait remporté que 5 victoires en 13 matches.

Avec des moyennes de 18,3 points, 6,5 rebonds et 3,9 passes cette saison, mais aussi 1,4 interception et 1,4 contre par match, Breanna Stewart demeure la patronne de l'équipe, épaulée de Sabrina Ionescu et Jonquel Jones.

De son côté, Marine Johannès se contente de 2 points (1/4 au tir) en 16 minutes, avec également 3 pertes de balle.