Euro 2025 | La Finlande souffle, la Serbie et la Lituanie se promènent

Ça aurait pu être l'upset de cette première journée. Derrière les 28 points de Ludvig Hakanson à 6/8 de loin, la Suède a ainsi failli jouer un bien vilain tour à la Finlande, qui évoluait pourtant à domicile…

À quelques minutes de la fin, Lauri Markkanen (28 points, 6 rebonds) et ses coéquipiers n'en menaient ainsi pas large, en devant courir après le score. Mais avec une défense beaucoup plus agressive, des arbitres un peu influencés par les fans locaux et l'énergie du tout jeune Miikka Muurinen, ils ont réussi à inverser la tendance.

Les Finlandais ont quand même tremblé jusqu'au bout (93-90) et devront hausser le ton lors des prochains matchs.

De son côté, la Suède peut regretter d'avoir paniqué dans les dernières minutes, même s'il est déjà positif qu'elle ait eu l'occasion de remporter ce match avec un Pelle Larsson (10 points à 3/8, 5 fautes) presque transparent.

Beaucoup moins de frayeur pour la Lituanie, qui a facilement battu la Grande-Bretagne (94-70) derrière les 18 points et 9 rebonds de Jonas Valanciunas et un record de rebonds (57) dans un match de championnat d'Europe.

La Serbie était elle partie pour humilier l'Estonie, menant de 44 points (83-39) vers la fin du troisième quart-temps. Gentiment, Nikola Jokic (11 points, 10 rebonds, 7 passes) et ses coéquipiers ont levé le pied sur la fin, afin de rendre l'écart plus acceptable (98-64) et ne pas trop démoraliser leurs adversaires.

Dans les autres rencontres de ce premier jour, Neemias Queta et le Portugal ont dominé la République tchèque, l'Allemagne a assuré face au Monténégro et la Turquie a donné une véritable leçon à la Lettonie.