La Mannschaft assure pour ses débuts face au Monténégro

Bien que privée de son entraîneur, Alex Mumbru, hospitalisé, l’Allemagne championne du monde a parfaitement tenu son rang face au Monténégro pour son entrée en lice dans cet Euro 2025 (106-76).

Le match a définitivement tourné en faveur de la Mannschaft lors d’un troisième quart à sens unique (33-12), propulsé par Andreas Obst (12 de ses 18 points sur la période). Franz Wagner (22 points, 8 rebonds) et Dennis Schröder (21 points, 4 passes) ont été très sérieux pour faire sauter le verrou monténégrin en 2e mi-temps (60 à 33).

Vooch tient la baraque

Favori du Groupe B dont les matchs se déroulent à Tampere, en Finlande, l’Allemagne démarre par un match intéressant pour se mettre en jambes face au Monténégro de Nikola Vucevic. L’intérieur des Bulls se met rapidement en action avec 14 points et 7 rebonds en 14 minutes de jeu en première mi-temps.

En face, Dennis Schröder (14 points) et Franz Wagner (12 points) font également preuve de leur talent supérieur sur la scène internationale, mais les deux NBAers manquent de soutien au scoring, alors que la Mannschaft plafonne à 4/18 à 3-points… À l’inverse, les Monténégrins reviennent tout proche à la pause (46-43), grâce à leur belle efficacité offensive, et derrière l’arc (6/11). L’arrière d'Ankara, Kyle Allman, apporte 11 points dans une première mi-temps très propre du Monténégro.

Obst met le feu aux poudres en 3e quart

Le retour des vestiaires est par contre plus violent. Les coéquipiers d’un Andreas Obst (12 points en 3e quart-temps) qui a de nouveau réglé la mire de (très) loin passent un 9-2 pour reprendre le jeu. Un 9-2 qui devient un cinglant 19-6 alors que Marko Simonovic prend une faute technique de frustration. On peut effectivement dire que la messe est dite avant le dernier acte (79-55).

Au final, l'Allemagne s'impose avec un écart de 30 points (106-76) en ayant fait tourner l'effectif en dernier quart, permettant notamment une belle entrée de Maodo Lo (10 points, 6 passes). Bien en place et solide défensivement, l'équipe allemande a confirmé qu'elle avait les moyens de ses ambitions sur cet Euro.