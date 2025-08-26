Le logo de Caitlin Clark chez Nike dévoilé, en vue d’une future chaussure signature ?

Si Caitlin Clark n’a pas foulé un parquet WNBA depuis le 15 juillet dernier à cause d’une blessure à l’aine et d’une autre à la cheville dévoilée récemment, la star du Fever est devenue la dernière athlète signature de Nike.

« Les joueurs signature de Nike sont parmi les meilleurs de l’histoire et je suis fière de rejoindre certains des meilleurs athlètes du monde » écrit Caitlin Clark dans un communiqué. « Je suis impatiente de partager ce que nous avons commencé à créer. »

Une première gamme de produits au nom de la Rookie de l’année en titre devrait voir le jour courant 2026. Cette collection devrait contenir des t-shirts, pulls, pantalons et shorts.

En attendant, Caitlin Clark a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux où elle a pu dévoiler son logo composé de deux grands C qui en dévoilent un troisième, plus petit.

Pour Nike, ce logo symbolise « la manière dont le jeu de Caitlin Clark s’est construit de l’intérieur, fruit de la passion pour son sport, de sa motivation sans faille et de sa quête constante de perfection. »

Tune in

Logo collection coming soon. Signature product dropping 2026. pic.twitter.com/56zcH9WsPg — Caitlin Clark (@CaitlinClark22) August 25, 2025

Une chaussure signature bientôt annoncée ?

« Pour moi, c’est plus qu’un simple logo, c’est un rêve devenu réalité »commente Caitlin Clark. « Les gens parlent toujours de la manière dont on laisse son empreinte sur le jeu. Pour moi, c’est une autre manière de le faire. »

Depuis 2022, Caitlin Clark est signée chez Nike et, en 2024, elle a signé un contrat sur huit ans à hauteur de 28 millions de dollars, un record pour une joueuse de basket féminin. La prochaine étape pourrait donc être l’annonce d’une chaussure signature, ce qui permettrait à la meneuse du Fever d’être la troisième joueuse en activité en WNBA à posséder une chaussure signature chez Nike, après A’ja Wilson et Sabrina Ionescu.