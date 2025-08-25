EuroBasket 2025 | Présentation du groupe A

Avec sa formule à 24 équipes, difficile de trouver dans l'Eurobasket des “groupes de la mort” lors du premier tour. Ce groupe A serait ce qui s'en rapproche le plus. Avec la Serbie, la Turquie et la Lettonie, trois équipes figurent dans le Top 7 du dernier “power ranking” européen de la FIBA, rien que ça. Les Serbes sont les épouvantails de cette poule, et sans doute de la compétition avec un effectif XXL et Nikola Jokic comme leader.

Mais les médaillés de bronze des JO à Paris devront éviter le retard à l'allumage. À domicile, les Lettons seront à surveiller parmi les potentiels poils à gratter de cet Euro. La Turquie, elle, rêve de retrouver le podium continental et en a les moyens avec un autre pivot NBA de grand talent, Alperen Sengun, en joueur majeur.

L'Estonie, le Portugal et la République tchèque devraient sur le papier se jouer la quatrième et dernière place qualificative. Mais il ne devrait y avoir aucun match facile à Riga, et le classement du groupe aura toute son importance, alors que le groupe A croisera avec le B en huitièmes de finale, celui des champions du monde allemands, de la Lituanie, ou encore de la Finlande.

ESTONIE

La sélection estonienne n'est pas la plus connue du basket européen. Mais l'équipe balte fait pourtant partie des nations émergentes sur le Vieux Continent avec une troisième participation à l'Euro sur les quatre dernières éditions. Avant d'être l'un des pays-hôte de l'édition 2029, l'Estonie veut confirmer ses progrès.

Sa campagne de qualifications a été parmi les principales surprises avec la deuxième place du groupe H, en battant notamment la Lituanie ou la Pologne, quatrième du dernier Euro.

Suffisant pour retrouver le Top 16 européen pour la première fois en 24 ans ? Le forfait de dernière minute de son leader Maik-Kalev Kotsar (17,5 d'évaluation en qualifications) pourrait coûter cher.

L'effectif

Meneurs : Kristian Kullamae (Lietkabelis Panevėžys / Lituanie), Siim-Markus Post (TalTech/Alexela / Estonie)

Arrières/ailiers : Henri Drell (Tenerife / Espagne), Janari Joesaar (Bosna BH Telecom / Bosnie-Herzégovine), Mikk Jurkatamm (Avellino / Italie), Artur Konontsuk (Bursaspor / Turquie), Gregor Kuuba (BC Kalev/Cramo / Estonie), Sander Raieste (Murcie / Espagne), Joonas Riismaa (Cantu / Italie), Mart Rosenthal (BC Kalev/Cramo / Estonie), Hugo Toom (BC Kalev/Cramo / Estonie)

Intérieurs : Kregor Hermet (BC Kalev/Cramo / Estonie), Matthias Tass (Legia Varsovie / Pologne), Kaspar Treier (Naples / Italie), Siim-Sander Vene (Stal Ostrow Wielkopoloski / Pologne)

Le coach : Heiko Rannula

La star : Henri Drell

Drôle de parcours que celui de Henri Drell. Formé en Europe entre l'Estonie et l'Allemagne, l'ailier de grande taille (2m05) a voulu tenter sa chance aux Etats-Unis par la petite porte, en faisant son chemin par la G-League (17,1 points, 7,7 rebonds et 3,2 passes avec le Rip City Remix cette saison). Mission en partie réussie puisqu'il a joué quatre bouts de matchs aux Bulls en 2023/2024, sans parvenir à s'imposer. Le joueur de 25 ans, passé par Roanne en 2023 après la saison de G-League, a l'occasion de se mettre en avant durant cet Euro.

Qualification : 2e du groupe H (quatre victoires – deux défaites)

L'historique à l'Euro : 7e participation, meilleur résultat en 1937 et 1939 (5e)

LETTONIE

Qualifiée en tant que pays-hôte, la Lettonie ne s'en est pas contentée. La sélection balte a pris part aux qualifications sans grand enjeu, mais pas sans sérieux avec un parcours immaculé dont deux victoires probantes sur l'Espagne. Une bonne manière de faire oublier l'échec cuisant de 2022, où les Lettons ne s'étaient même pas qualifiés pour l'Euro. Cet impair avait servi d'électrochoc, notamment pour le sélectionneur Luca Banchi, éphémère coach de Strasbourg et passé depuis par la Virtus Bologne ou Anadolu Efes en Euroligue.

Grosse surprise de la dernière Coupe du monde (5e) alors que Kristaps Porzingis était absent, la Lettonie veut frapper fort avec son champion NBA dans les rangs.

L'effectif

Meneurs : Arturs Zagars (Fenerbahçe / Turquie), Kristers Zoriks (Lleida / Espagne)

Arrières/ailiers : Dairis Bertans (VEF Riga / Lettonie), Davis Bertans (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Arturs Kurucs (Breogan / Espagne), Rihards Lomazs (BC Neptunas / Lituanie)

Intérieurs : Klavs Cavars (Sabah / Azerbaïdjan), Andrejs Grazulis (Turk Telekom Ankara / Turquie), Mareks Mejeris (Cluj-Anpoca / Roumanie), Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks / NBA), Rolands Smits (Anadolu Efes / Turquie), Marcis Steinbergs (Manresa / Espagne)

Le coach : Luca Banchi

La star : Kristaps Porzingis

C'est peut-être enfin l'heure de Kristaps Porzingis en sélection. Souvent blessé en NBA, l'intérieur des Hawks l'a tout autant été avec la Lettonie. Il n'a ainsi participé qu'à un seul Euro dans sa carrière, à 30 ans !

Et quel Euro, en 2017, dont il avait terminé troisième meilleur scoreur et meilleur contreur (23,6 points, 5,9 rebonds, 1,9 contre) alors que son équipe n'avait été battue que par les futurs vainqueurs slovènes. Le champion NBA avec les Celtics en 2024 peut régner dans un contexte FIBA.

Qualification : pays-hôte, 1er du groupe C (6 victoires – 0 défaite)

L'historique à l'Euro : 15e participation, meilleur résultat en 1935 (champion)



PORTUGAL

Le Portugal à l'Eurobasket ? C'est une vision à laquelle il va peut-être falloir s'habituer. Le basket portugais repart de l'avant dernièrement, et veut le confirmer avec une première participation depuis 2011. Les Lusitaniens seront logiquement un des “Petit Poucet” de cet Euro et viseront avant tout au moins une victoire.

Comme ils avaient su le faire en qualification face à la Slovénie, à la surprise générale, ou contre l'Espagne en entame de préparation. Il faudra se méfier de la Seleção das Quinas, renforcée notamment par le naturalisé Travante Williams et surtout le pivot des Celtics Neemias Queta.

L'effectif

Meneurs : Diogo Gameiro (Benfica / Portugal), Rafael Lisboa (Ourense / Espagne), Diogo Ventura (Sporting CP / Portugal)

Arrières/ailiers : Francisco Amarante (Oviedo / Espagne), Diogo Brito (Ourense / Espagne), Nuno Sa (AD Galomar / Portugal), Vladyslav Voytso (Estela / Espagne), Travante Williams (Oradea / Roumanie)

Intérieurs : Miguel Queiroz (Porto / Portugal), Neemias Queta (Boston Celtics / NBA), Daniel Relvão (Benfica / Portugal), Cãndido Sa (Caceres / Espagne)

Le coach : Mario Gomes

La star : Neemias Queta

Le Portugal attendait depuis une quinzaine d'années un étendard à même de redresser son équipe nationale. Neemias Queta n'y parviendra pas seul. Mais le pivot de Boston est un premier leader, comme la Seleçao en attendait. Le joueur de 26 ans va avoir des responsabilités largement accrues par rapport à celles dont il bénéficiait jusque-là aux Celtics, même s'il devrait prendre du galon la saison prochaine. Ses 28 d'évaluation en 20 minutes contre l'Espagne en préparation sont un très bon signe, surtout dans un groupe A aussi dense en intérieurs de talent.

Qualification : 3e du groupe A (2 victoires – 4 défaites)

L'historique à l'Euro : 4e participation, meilleur résultat en 2007 (9e)

REPUBLIQUE TCHEQUE

Les années passent et la République tchèque fait désormais partie des meubles de l'Euro. Mais cette édition 2025 pourrait bien être celui d'une fin de cycle. La génération des Tomas Satoransky, Jaromir Bohacik et autres Vojtech Hruban a désormais la trentaine (parfois bien) passée et devra faire sans Jan Vesely, blessé… Ni Satoransky, forfait quelques jours avant l'Euro.

C'est donc avec un groupe hybride entre jeunes pousses et cadres vieillissants que les Tchèques vont tenter de redresser la tête après deux dernières participations sans grande saveur (20e en 2017, 16e en 2022).

L'effectif

Meneurs : Richard Balint (Brno / République tchèque), Petr Krivanek (Brno / République tchèque), Ondrej Sehnal (Nymburk / République tchèque)

Arrières/ailiers : Jaromir Bohacik (Nymburk / République tchèque), Vojtech Hruban (Nymburk / République tchèque), Vít Krejci (Atlanta Hawks / NBA), Tomas Kyzlink (Jilin Northeast Tigers / Chine)

Intérieurs : Adam Kejval (Bron / République tchèque), Martin Kriz (Nymburk / République tchèque), Martin Peterka (Yalovaspor / Turquie), Martin Svoboda (Sokol Pisek / République tchèque), Jan Zidek (Sant Antoni / Espagne)

Le coach : Diego Ocampo

La star : Vit Krejci

Le forfait de Tomas Satoransky change beaucoup de choses pour la République tchèque, pour Vit Krejci en tête. Le joueur des Hawks va voir ses responsabilités exploser dans une équipe sévèrement touché par les absences.

S'il n'est pas un pur meneur de jeu, ses qualités à la création seront précieuses pour espérer sortir de ce groupe, autant que son apport au scoring. A lui de s'imposer comme un nouveau cadre de la sélection tchèque pour l'avenir, pour son deuxième Eurobasket en carrière.

Qualification : 3e du groupe F (2 victoires – 4 défaites)

L'historique à l'Euro : 7e participation, meilleur résultat en 2015 (7e)

SERBIE

Médaillés d'argent lors de la Coupe du monde 2023, des JO 2016, de l'Euro 2017 ou encore en bronze à Paris l'été dernier, la quête serbe vers l'or est jusque-là faite de frustration ces dernières années. 2025 doit être l'année pour cette génération si talentueuse de toucher le Graal.

Elle en était la grande favorite lors du dernier Euro 2022, démarré sur les chapeaux de roue avant de tomber de haut contre l'Italie en huitièmes de finale. “Nous voulons gagner enfin le titre” clame haut et fort Bogdan Bogdanovic, un an après être passé très près de faire tomber Team USA en demi-finale des Jeux.

L'effectif

Meneurs : Aleksa Avramovic (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Stefan Jovic (sans club), Vasilije Micic (Hapoel Tel Aviv / Israël)

Arrières/ailiers : Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers / NBA), Ognjen Dobric (Crvena Zvezda Belgrade / Serbie), Marko Guduric (Milan / Italie), Nikola Jovic (Miami Heat / NBA), Vanja Marinkovic (Partizan Belgrade / Serbie)

Intérieurs : Nikola Jokic (Denver Nuggets / NBA), Nikola Milutinov (Olympiakos / Grèce), Filip Petrusev (Dubai BC / Emirats Arabes Unis), Tristan Vukcevic (Washington Wizards / NBA)

Le coach : Svetislav Pesic

La star : Nikola Jokic

31,7. C'est l’évaluation moyenne de Nikola Jokic lors du dernier Euro 2022 pour 21,7 points, 10 rebonds et 4,3 passes décisives. Un peu moins distributeur qu'avec les Nuggets, il n'en est pas moins le même génie du basket, qui domine quiconque se présente à lui.

Et ce n'est pas le rythme plus lent en FIBA qui ralentit sa production. Après avoir tout gagné collectivement et individuellement en NBA, le Joker veut terminer de garnir son palmarès avec la Serbie, à 30 ans.

Qualification : 1er du groupe G (6 victoires – 0 défaite)

L'historique à l'Euro : 8e participation, meilleur résultat en 2009 et 2017 (2es)

TURQUIE

Et de 15. La Turquie va prendre part à son 15e Eurobasket de rang, une continuité rare dans la compétition… Et qui ne se réplique pas ailleurs puisque la sélection turque n'était pas au rendez-vous lors de la dernière Coupe du monde ou aux Jeux Olympiques de Paris. Le sélectionneur – et entraîneur du Panathinaikos – Ergin Ataman peut toutefois nourrir de vraies ambitions cette année. Avec un cinq de départ aux accents NBA, un All-Star en la personne d'Alperen Sengun, et une vedette du Vieux continent avec Shane Larkin, la Turquie ne manque pas d'atouts. Reste à assembler les pièces du puzzle et espérer en tirer un vrai collectif.

L'effectif

Meneurs : Shane Larkin (Anadolu Efes / Turquie), Kenan Sipahi (Bahçesehir Koleji / Turquie)

Arrières/ailiers : Onuralp Bitim (Bayern Munich / Allemagne), Sehmus Hazer (Bahçesehir Koleji / Turquie), Furkan Korkmaz (Bahçesehir Koleji / Turquie), Cedi Osman (Panathinaikos / Grèce), Erkan Yilmaz (Anadolu Efes / Turquie)

Intérieurs : Adem Bona (Philadelphie 76ers / NBA), Ercan Osmani (Anadolu Efes / Tuquie), Sertac Sanli (sans club), Alperen Sengun (Houston Rockets / NBA), Omer Yurtseven (Panathinaikos / Grèce)

Le coach : Ergin Ataman

La star : Alperen Sengun

Fini le temps de la grande promesse du basket turc. Le pivot des Rockets doit s'affirmer un peu plus comme le patron du jeu des siens, d'autant plus après la saison moins flamboyante de Shane Larkin avec l'Efes. Alperen Sengun doit s'imposer dans la caste des stars du basket européen, ni plus, ni moins. Il sera difficile pour la Turquie d'espérer un très bon résultat sans “Alpi” à un niveau de production a minima similaire avec celui qu'il propose à Houston.

Qualification : 3e du groupe B (3 victoires – 3 défaites)

L'historique à l'Euro : 26e participation, meilleur résultat en 2001 (2e)

Le calendrier

27 août

République tchèque – Portugal (13h45)

Lettonie – Turquie (17h00)

Serbie – Estonie (20h15)

29 août

Turquie – République tchèque (13h45)

Estonie – Lettonie (17h00)

Portugal – Serbie (20h15)

30 août

République tchèque – Estonie (13h45)

Lettonie – Serbie (17h00)

Turquie – Portugal (20h15)

1er septembre

Estonie – Turquie (13h45)

Portugal – Lettonie (17h00)

Serbie – République tchèque (20h15)

3 septembre

Estonie – Portugal (13h45)

République tchèque – Lettonie (17h00)

Turquie – Serbie (20h15)