Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Alperen Sengun, bourreau de la Lituanie

Publié le 21/08/2025 à 7:51 Twitter Facebook

Avec 25 points d'Alperen Sengun, la Turquie renverse la Lituanie dans les 90 dernières secondes. C'est le premier revers des coéquipiers de Jonas Valanciunas.

alperen sengun

Pour la première fois de la préparation, la Lituanie est tombée, et c'est à domicile face à la Turquie. Pourtant, les partenaires de Rokas Jokubaitis (19 points, 7 rebonds et 6 passes) avaient fait le plus dur en plantant deux tirs à 3-points dans le “money time” pour mener 81-76 à moins de deux minutes de la fin.

Mais ils vont complètement caler dans la dernière ligne droite puisque la Turquie va signer un 8-0 pour s'imposer 84-81, grâce notamment à une grosse séquence de Sehmus Hazer (10 points à 100% !), et des lancers-francs de Shane Larkin. Leaders de la Turquie, Alperen Sengun et Cedi Osman ont répondu présent, et c'est eux qui avaient permis à leur formation de prendre plus de 10 points d'avance en 2e quart-temps (44-33).

Si Osman termine avec 13 points, Sengun a fait encore plus mal avec 25 points et 5 rebonds. Face à lui, Jonas Valanciunas compile 10 points et 4 rebonds.

A l'arrivée, c'est la première défaite de la Lituanie après cinq victoires de rang, tandis que la Turquie équilibre son bilan avec deux victoires pour deux défaites.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes