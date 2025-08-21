Alperen Sengun, bourreau de la Lituanie

Pour la première fois de la préparation, la Lituanie est tombée, et c'est à domicile face à la Turquie. Pourtant, les partenaires de Rokas Jokubaitis (19 points, 7 rebonds et 6 passes) avaient fait le plus dur en plantant deux tirs à 3-points dans le “money time” pour mener 81-76 à moins de deux minutes de la fin.

Mais ils vont complètement caler dans la dernière ligne droite puisque la Turquie va signer un 8-0 pour s'imposer 84-81, grâce notamment à une grosse séquence de Sehmus Hazer (10 points à 100% !), et des lancers-francs de Shane Larkin. Leaders de la Turquie, Alperen Sengun et Cedi Osman ont répondu présent, et c'est eux qui avaient permis à leur formation de prendre plus de 10 points d'avance en 2e quart-temps (44-33).

Si Osman termine avec 13 points, Sengun a fait encore plus mal avec 25 points et 5 rebonds. Face à lui, Jonas Valanciunas compile 10 points et 4 rebonds.

A l'arrivée, c'est la première défaite de la Lituanie après cinq victoires de rang, tandis que la Turquie équilibre son bilan avec deux victoires pour deux défaites.