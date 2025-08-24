Côté espagnol, on se fiche des pronostics

Nostalgique des vétérans espagnols, Juancho Hernangomez est probablement conscient que le doublé sera difficile à aller chercher pour l'Espagne lors du prochain Euro. Néanmoins, même diminuée, la Roja sera à surveiller et elle se battra avec ses armes, face aux favoris annoncés : la Serbie et l'Allemagne.

D'ailleurs, quand il s'agit de dresser un état des lieux des favoris au titre, ils sont peu à citer les joueurs de Sergio Scariolo. Le site officiel de l'EuroBasket les a carrément placés… hors de son Top 10, malgré le sacre d'il y a trois ans à Berlin.

Difficile à accepter pour le groupe espagnol ? « Je ne sais pas qui fait ça, des gens qui regardent les matchs amicaux ou qui connaissent le basket… Mais nous n'avons jamais prêté attention à ces classements » assure Juancho Hernangomez.

Rien ne s'écrit à l'avance

Meilleur joueur de la finale en 2022, avec ses 27 points inscrits en 26 minutes contre la France, Juancho Hernangomez possède aujourd'hui le vécu et l'expérience qui lui font dire que rien n'est prévisible en grande compétition…

« Les matchs se prennent les uns après les autres et c'est ce que l'on a vu contre l'Allemagne [en préparation]. On peut rivaliser avec n'importe qui. Nous menions de 20 points contre la France et nous avons failli battre l'Allemagne, mais on est censés être dix places derrière eux ? Tout peut arriver. Il faut aussi un peu de chance, ce que nous avons eu quand on a gagné [en 2022] » explique, confiant, le joueur du Panathinaikos.

Présente dans la poule C, l'Espagne affrontera dans un premier temps l'Italie, la Grèce, la Géorgie, la Bosnie et Chypre. Avant de croiser avec le groupe D, celui de la France et de la Slovénie, en cas de qualification pour les huitièmes de finale…