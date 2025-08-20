Juancho Hernangomez nostalgique des vétérans de la Roja

Tenante du titre, l'Espagne aborde l'EuroBasket 2025 avec une nouvelle génération. La précédente, qui a dominé l'Europe, voire le monde, pendant presque deux décennies, est petit à petit partie à la retraite. Place à la jeunesse et à l'espoir de reprendre cette domination d'ici quelques années.

« Dans un ou deux ans, nous aurons encore une équipe incroyable, car les trentenaires ont encore du chemin, et les 22-24 ans en ont énormément. Ce mélange me fait penser qu’en très peu de temps nous aurons un talent extraordinaire », a récemment déclaré Sergio Scariolo, avant sa dernière compétition sur le banc de la Roja.

Néanmoins, pour Juancho Hernangomez, l'absence des cadres des années précédentes – Rudy Fernandez, Ricky Rubio, Sergio Rodriguez – se fait ressentir. « J'aimerais que Rudy, Chacho et Ricky soient encore là. Ça vient du cœur : ils me manquent profondément. Mais c'est la vie », admet-il à Marca.

Sans joueurs de ce niveau, l'Espagne peut-elle conserver sa médaille d'or ? Les jeunes talents peuvent-ils prendre la suite de leurs glorieux aînés ?

« On va se battre avec des meneurs de jeu de 19 et 20 ans donc ce n'est pas juste de leur mettre une telle pression, de dire qu'ils sont les nouveaux Ricky Rubio ou Raul Lopez », poursuit Juancho Hernangomez. « Ils ne sont pas ces joueurs, tout comme je ne suis pas Pau Gasol et Santi Aldama n'est pas Marc Gasol. On va se battre avec humilité et tout donner à chaque match. »