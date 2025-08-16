Sergio Scariolo : “En très peu de temps, nous aurons un talent extraordinaire”

Avec cet EuroBasket, Sergio Scariolo va fermer le chapitre de la sélection nationale, avant de rouvrir celui de la compétition en club puisqu'il va prendre les rênes du Real Madrid pour les trois saisons à venir.

Considéré comme l'un des plus grands techniciens de l'histoire, l'Italien a quasiment tout gagné à la tête de l'Espagne, mais son palmarès en club se limite à une Eurocup avec le Virtus Bologne, trois titres nationaux en Espagne et en Italie, et quelques coupes nationales.

Mais avant de partir à la conquête de l'Euroleague, le sexagénaire souhaite placer l'Espagne sur les bons rails avec une nouvelle génération, notamment de meneurs de jeu. Les Ricky Rubio, Jose Calderon, Sergio Rodriguez ou encore Sergio Llull ont laissé place aux gamins Juan Nunes, Mario Saint-Supery et Sergio De Larrea.

Laisser les jeunes faire des erreurs

“Je pense que comparer est insensé. Notre tâche est de les former, les entourer, et de faire en sorte que leur culot s’équilibre avec la nécessité de diriger et de faire jouer l’équipe” répond Scariolo dans les colonnes d'As. “Bien sûr, il y aura des erreurs, la précipitation montrera leur jeunesse. Mais il y aura aussi des moments d’énergie et de courage. Je pense uniquement à ce que j’ai. Avec les retraites et les blessures, si on commence à penser à ceux qui ne sont pas là, on se trompe de route. Il faut voir ce que l’on peut faire pour les aider. C’est un processus : on entre, on fait des erreurs, on montre qu’il manque encore un petit quelque chose… Mais si on ne commence pas, on ne sera jamais prêt. Le futur du poste de meneur en Espagne, à très court terme, est merveilleux. Dans un an ou un peu plus, avec Juan Nunez, Saint-Supéry et De Larrea plus expérimentés, on aura dix ans devant nous parmi les meilleures équipes du monde. C’est ça qui me plaît.”

Pour Scariolo, l'Espagne est aujourd'hui à la traîne par rapport à la France et les meilleures nations mondiales, mais dès la Coupe du monde 2027, elle sera à nouveau compétitive. “Nous sommes plus proches que je ne pensais. Dans un ou deux ans, nous aurons encore une équipe incroyable, car les trentenaires ont encore du chemin, et les 22-24 ans en ont énormément. Ce mélange me fait penser qu’en très peu de temps nous aurons un talent extraordinaire.”

Une Espagne moins lourde et plus rapide

Ce qui change, par rapport, à la “génération dorée”, c'est que Scariolo lance un projet basée sur les qualités athlétiques et la vitesse. L'Espagne d'aujourd'hui et de demain sera moins “lourde”.

“Nous avons des intérieurs de qualité qui doivent franchir un cap, montrer leur compétitivité et leur dureté. Pour ça, inutile de faire 115 kilos ou 2m15. Le style de jeu de l’équipe a beaucoup changé et va changer encore plus cette année” confirme-t-il. “On essaie de réduire le nombre de dribbles, de jouer davantage en transition, d’augmenter le rythme grâce au rebond. Nous ne sommes pas une équipe naturellement faite pour ça, car récemment nous étions en bas du classement du rebond. Mais on ne peut pas gagner, même en phase de groupes, contre des défenses statiques. Donc oui, on y travaille.”