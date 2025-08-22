Eurobasket 2025 : l’Espagne très affaiblie à la mène

C'est rare, mais l'Espagne ne fera pas partie des nations favorites pour l'Eurobasket 2025. Eliminée dès le premier tour aux Jeux olympiques de Paris, la formation de Sergio Scariolo a entamé une période de transition, et pour ne rien arranger, elle doit composer avec de nombreux absents.

Ainsi, dans la liste définitive de 12 joueurs publiée par la Fédération, on note l'absence confirmée d'Alberto Diaz, qui s'ajoute à celles de Juan Nunez. Présent avec le groupe depuis le début de la préparation, le meneur de Malaga s'était blessé dans la défaite historique face au Portugal, et on ne l'a plus revu.

En revanche, Mario Saint-Supery est bien remis de sa blessure contractée face à la France, et il sera du voyage. Idem Santi Aldama qui sera le leader offensif et le principal danger avec les frères Hernangomez. Quittent le groupe : Lucas Langarita, Isaac Nogues , Guillem Ferrando et Alvaro Cardenas.

Après un dernier match de préparation face à l'Allemagne, l'Espagne s'envolera pour Riga où elle débutera la compétition face à la Géorgie le 28 août.

EFFECTIF

Josep Puerto, Sergio de Larrea, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supery, Xabi Lopez-Arostegui, Santi Aldama, Dario Brizuela, Willy Hernangomez, Santi Yusta, Juancho Hernangomez, Joel Parra et Yankuba Sima.