La vente du Connecticut Sun se transforme en sac de noeuds

Publié le 20/08/2025 à 16:05

WNBA – Alors qu'il existe deux projets de rachat du Connecticut Sun, la WNBA joue la montre, et s'est même proposée de racheter l'équipe.

Sur le papier, tout semblait boucler puisque les vendeurs et les acheteurs s'étaient entendus sur le prix : le Connecticut Sun quittait le giron de la tribu Mohegan pour rejoindre le groupe dirigé par Steve Pagliuca pour un montant de 325 millions de dollars. Un rachat (record) qui se transformait en déménagement puisque la franchise devait prendre la direction de Boston en 2027.

Mais voilà, la WNBA n'a pas validé ce rachat, et elle a rappelé que, comme en NBA, toute vente devait être validée par le comité directeur où siègent tous les propriétaires de franchise. Par ailleurs, la ligue n'a pas apprécié que les acheteurs envisagent de déménager la franchise. « Les décisions de relocalisation sont prises par le comité directeur de la WNBA et non par les équipes » avait rappelé la WNBA, précisant que les villes déjà candidates à la création d'une franchise sont prioritaires par rapport à Boston, qui n’a soumis aucune candidature au cours des trois dernières années.

Résultat, face à ce blocage, les instances de la tribu Mohegan seraient prêtes à proposer quatre scénarios :

  • une vente complète de la franchise au groupe Pagliuca ;
  • une vente à un groupe mené par l’ancien propriétaire des Bucks, Marc Lasry, qui déplacerait l’équipe à Hartford (Connecticut) ;
  • la vente d’une participation minoritaire de la franchise ;
  • le rachat par la WNBA pour 325 millions de dollars, qui s'occuperait ensuite de la gestion et de la relocalisation.

Selon ESPN, la tribu Mohegan soupçonne la WNBA de vouloir relocaliser l’équipe vers un marché et à une valeur décidés par elle. Ces dernières semaines, la WNBA aurait ainsi proposé d’acheter le Sun pour 250 millions de dollars, sans facturer de frais de relocalisation à l’acheteur — ce qui lui permettrait de faciliter une vente vers l’une des villes qui doivent créer une franchise dans les trois ans.

Pour sa part, la tribu estime avoir le droit de vendre au prix le plus élevé possible et souhaite maintenir l’équipe en Nouvelle-Angleterre. Comme la WNBA veut maîtriser tout le processus de vente, voire de déménagement, la tribu pourrait au final céder qu'une part minoritaire de la franchise et partager les matchs entre Hartford et Uncasville.

Par Fabrice Auclert
