Le Heat fait revenir le malheureux Dru Smith

Difficile de ne pas penser au pauvre Dru Smith, quand on parle de malchance dans la NBA récente. En 2023, il se déchirait ainsi un ligament au genou droit et, en 2024, il se déchirait ensuite le tendon d'Achille gauche. Deux blessures qui ont évidemment mis fin prématurément à ses saisons 2023/24 et 2024/25.

Néanmoins, à Miami, on tient visiblement beaucoup à ce meneur/arrière de 27 ans, puisque ESPN annonce que la franchise de South Beach a décidé de lui proposer un nouveau contrat de trois ans (et 7.9 millions de dollars), qu'il a bien sûr accepté. À noter que seule la première année est pleinement garantie.

Il aura donc une nouvelle chance de prouver sa valeur sous Erik Spoelstra, malgré la concurrence de Tyler Herro, Norman Powell, Davion Mitchell, Terry Rozier, Pelle Larsson ou encore Kasparas Jakucionis à son poste.

Non drafté à sa sortie de Missouri en 2021, Dru Smith avait su gravir les échelons à force de travail, rebondissant après avoir été coupé à plusieurs reprises, puis passant de plusieurs « two-way contracts » à un contrat garanti au Heat. C'est là-bas qu'il a fini par se montrer, dans la longue tradition floridienne de ces joueurs mis en couveuse pendant quelques mois, avant de devenir de vraies pièces de l'effectif.

Avec cette signature, qui survient au lendemain du départ de Haywood Highsmith, Miami compte maintenant 14 joueurs sous contrat pour la saison prochaine.

Dru Smith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 * All Teams 15 11 40.0 26.3 100.0 0.1 1.5 1.6 1.5 1.5 0.7 0.2 0.3 2.9 2022-23 * BRK 10 9 41.9 30.8 100.0 0.1 1.4 1.5 1.7 1.3 0.6 0.2 0.1 3.3 2022-23 * MIA 5 13 35.7 16.7 0.0 0.2 1.6 1.8 1.0 2.0 0.8 0.2 0.6 2.2 2023-24 MIA 9 15 45.5 41.2 100.0 0.7 0.9 1.6 1.6 1.3 1.0 0.6 0.3 4.3 2024-25 MIA 14 19 50.8 53.3 75.0 0.9 1.7 2.6 1.6 2.1 1.5 1.2 0.4 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.