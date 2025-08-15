Un “nouveau départ” pour Jaren Jackson Jr.

C'est passé quasi inaperçu mais Jaren Jackson Jr. fait partie des grands gagnants de l'intersaison puisqu'il a décroché une superbe prolongation de contrat de 240 millions de dollars sur cinq ans ! Autre chiffre important de son été, le 8. Ce sera désormais son numéro, en lieu et place du 13.

« C’est très personnel pour moi. C’est très personnel pour ma famille, » explique l'intérieur des Grizzlies à propos de ce changement. « Je suis profondément lié au numéro 8. Il symbolise un nouveau départ. C’est l’infini. C’est simplement une bonne source d’énergie. »

Ce qui symbolise aussi un “nouveau départ”, c'est le maintien de Tuomas Iisalo comme coach, mais aussi la perte de Desmond Bane, transféré au Magic. Un transfert qui ne semble pas l'émouvoir plus que ça.

« Je n’ai pas été trop surpris, » assure-t-il. « Quand tes frères partent, ça fait toujours mal, simplement parce que tu es un être humain. Mais au final, c’est un business. Et nous sommes adultes. »

Vers la terre promise…

Bane parti, Jackson aura davantage de responsabilités comme leader, et l'ancien meilleur défenseur de la NBA se voit comme un guide pour ses coéquipiers. A condition d'être en bonne santé puisqu'il est déjà à l'infirmerie…

« Plus tu te rapproches de ton apogée, plus les choses changent pour toi. Je pense que c’est un bon point de départ pour toute une nouvelle aventure. J’aborde cette saison avec un état d’esprit déterminé et discipliné, pour essayer de nous mener vers la terre promise. »

A ses côtés, Ja Morant évidemment, mais aussi Santi Aldama, Zach Edey, Scotty Pippen Jr. et trois recrues intéressantes : Ty Jerome (Cavaliers), Jock Landale (Rockets) et Kentavious Caldwell-Pope (Magic).

« Quiconque est dans le vestiaire est dans ta tranchée, et c’est avec lui que tu pars à la guerre, » conclut-il à propos de la découverte de nouveaux joueurs. « Quelles sont tes habitudes ? Quelles sont tes techniques ? Es-tu prêt à partager ? Es-tu prêt à parler ? Qui sont les leaders ? C’est simple, mais ce n’est pas facile. »