Pour son père, Jaren Jackson Jr. change de numéro

Parmi les « fils de » présents en NBA, on recense Jaren Jackson Jr., qui a suivi les traces de Jaren Jackson (Sr.), cet ancien joueur des Spurs dans les années 1990, notamment sacré champion NBA avec San Antonio en 1999.
Pour rendre hommage à son père, « JJJ » a d'ailleurs choisi de changer de numéro à Memphis, passant du 13 au 8 à partir de la saison prochaine. Un choix fort, car l'intérieur des Grizzlies n'en avait jamais porté un autre sur son maillot depuis son arrivée dans la ligue en 2018.
« Le changement ne vient pas toujours de la nouveauté. Parfois, il vient du souvenir », a écrit sur ses réseaux sociaux le fils, qui portera le numéro 8 pour sa… huitième saison en NBA.
Avant ça, Jaren Jackson Jr. avait déjà rendu hommage à son père quand il était à l'université, en portant le numéro 2 à Michigan State. Cette fois-ci, le DPOY 2023 le fait « chez les grands » et, outre le 8 ou le 2, il avait également le choix avec le 14, le 11, le 21, le 12 ou le 32, tous portés par Jaren Jackson (Sr.) au cours de ses 12 ans de carrière.
À l'époque, l'ancien arrière a porté le numéro 8 chez les Clippers pendant un an, et c'était en 1992/93 (pour 3.9 points, 1.1 rebond et 1 passe de moyenne sur 34 matchs).
|Jaren Jackson, Jr.
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|MEM
|58
|26
|50.6
|35.9
|76.6
|1.3
|3.4
|4.7
|1.1
|3.8
|0.9
|1.7
|1.4
|13.8
|2019-20
|MEM
|57
|29
|46.9
|39.4
|74.7
|1.0
|3.6
|4.6
|1.4
|4.1
|0.7
|1.7
|1.6
|17.4
|2020-21
|MEM
|11
|24
|42.4
|28.3
|83.3
|1.5
|4.1
|5.6
|1.1
|3.8
|1.1
|1.4
|1.6
|14.4
|2021-22
|MEM
|78
|27
|41.5
|31.9
|82.3
|1.5
|4.3
|5.8
|1.1
|3.5
|0.9
|1.7
|2.3
|16.3
|2022-23 ☆
|MEM
|63
|28
|50.6
|35.5
|78.8
|1.7
|5.0
|6.8
|1.0
|3.6
|1.0
|1.7
|3.0
|18.6
|2023-24
|MEM
|66
|32
|44.4
|32.0
|80.8
|1.3
|4.2
|5.5
|2.3
|3.6
|1.2
|2.4
|1.6
|22.5
|2024-25 ☆
|MEM
|74
|30
|48.8
|37.5
|78.1
|1.2
|4.4
|5.6
|2.0
|3.5
|1.2
|2.1
|1.5
|22.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.