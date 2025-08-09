Pour son père, Jaren Jackson Jr. change de numéro

Parmi les « fils de » présents en NBA, on recense Jaren Jackson Jr., qui a suivi les traces de Jaren Jackson (Sr.), cet ancien joueur des Spurs dans les années 1990, notamment sacré champion NBA avec San Antonio en 1999.

Pour rendre hommage à son père, « JJJ » a d'ailleurs choisi de changer de numéro à Memphis, passant du 13 au 8 à partir de la saison prochaine. Un choix fort, car l'intérieur des Grizzlies n'en avait jamais porté un autre sur son maillot depuis son arrivée dans la ligue en 2018.

« Le changement ne vient pas toujours de la nouveauté. Parfois, il vient du souvenir », a écrit sur ses réseaux sociaux le fils, qui portera le numéro 8 pour sa… huitième saison en NBA.

Avant ça, Jaren Jackson Jr. avait déjà rendu hommage à son père quand il était à l'université, en portant le numéro 2 à Michigan State. Cette fois-ci, le DPOY 2023 le fait « chez les grands » et, outre le 8 ou le 2, il avait également le choix avec le 14, le 11, le 21, le 12 ou le 32, tous portés par Jaren Jackson (Sr.) au cours de ses 12 ans de carrière.

À l'époque, l'ancien arrière a porté le numéro 8 chez les Clippers pendant un an, et c'était en 1992/93 (pour 3.9 points, 1.1 rebond et 1 passe de moyenne sur 34 matchs).

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 ☆ MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 ☆ MEM 74 30 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.