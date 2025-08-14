Les Aces calment à leur tour le Liberty

Une nouvelle fois, le Liberty enchaînait en “back-to-back” avec comme deuxième affiche un choc de haut de tableau. Et comme dimanche dernier contre le Lynx, le champion en titre s'est pris les pieds dans le tapis. New York a été battu par les Aces 83-77, le premier succès de la franchise de Las Vegas sur celle de la “Grosse Pomme” depuis août 2023. La rencontre s'est jouée dans le dernier quart-temps, où le Liberty a craqué notamment défensivement.

Le match était jusqu'alors particulièrement serré entre les deux équipes, avec un petit point d'écart à un peu plus de cinq minutes de la fin. La force intérieure des Aces a fini par faire la différence, des rebonds offensifs d'A'ja Wilson, par ailleurs maladroite mercredi (17 points à 3/14, 16 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 2 contres) à une plus grande agressivité pour aller chercher des points sur la ligne des lancers. Las Vegas en a converti 15 dans le dernier quart-temps, quand le Liberty n'a pas dépassé la barre des 14 points dans le dernier acte.

Mauvaise opération comptable pour le Liberty

Emma Meesseman avait pourtant enchaîné une nouvelle performance de choix avec son premier double-double sous ses nouvelles couleurs (24 points, 10 rebonds). Mais elle a manqué de soutien, avec la seule Sabrina Ionescu (18 points) comme autre scoreuse dans la dernière période. Las Vegas a pu compter sur quatre joueuses au-dessus des dix points, le festival de Jewell Loyd en tête : 21 points à 5/9 à 3-points en sortie de banc.

Cette défaite repousse New York à la troisième place du classement, avec un revers de plus que le Dream d'Atlanta. “Nous sommes quelques victoires devant cette équipe au classement, toutes ces rencontres comptent vraiment” s'est agacé Sabrina Ionescu en conférence de presse. “Je pense qu'il faut prendre conscience à quel point elles sont importantes. Je ne sais pas combien de matches il nous reste, mais chaque rencontre a presque un côté ‘tu gagnes ou tu rentres à la maison' parce que vous pouvez passer de la deuxième à la cinquième place en l'espace d'une journée. Cette défaite fait mal parce que nous aurions pu avoir le contrôle des opérations.”

Et maintenant, deux matchs contre le Lynx

Le Liberty est notamment à portée de tir du Mercury (19-12 contre 21-12 pour les tenantes du titre), alors que les Aces restent dans la course à la 2e place grâce à cette victoire (19-14). Les joueuses de Sandy Brondello font désormais face à un gros défi avec deux rencontres consécutives contre le Lynx, leader incontesté. La première manche aura lieu samedi dans le Minnesota, l'occasion d'une possible revanche et d'enfin soigner un bilan à l'extérieur tout juste à l'équilibre.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.