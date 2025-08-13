Matchs
Emma Meesseman brille contre les Sparks

Publié le 13/08/2025 à 8:01

NBA – Le Liberty s'est imposé sur le parquet des Sparks lundi dans un match offensif qui a vu Emma Meesseman se mettre en évidence.

Emma Meesseman (Liberty) contre les Sparks

New York prend sa revanche sur Los Angeles, puisque le Liberty a pris le meilleur sur les Sparks dans la Cité des Anges, une quinzaine de jours après la victoire de la franchise californienne dans la Grosse Pomme. Encore une fois, les défenses n'ont pas franchement brillé (105-97), mais la différence côté Liberty se nomme Emma Meesseman, encore une fois très bonne.

Le remake du tout premier match de l'histoire de la WNBA en 1997 a permis à New York de parfaire un peu plus l'intégration de la double championne d’Europe en titre. Arrivée notamment suite à la blessure de Breanna Stewart lors de ce dernier match contre les Sparks, Meesseman a signé sa meilleure prestation sous ses nouvelles couleurs (24 points à 9/15 aux tirs, 9 rebonds, 4 passes) pour un quatrième succès du Liberty en cinq matchs avec sa recrue star.

101e victoire en saison régulière pour Brondello

Jonquel Jones et Leonie Fiebich passent elles aussi la barre des 20 unités (21 points et 11 rebonds pour Jones, 20 points et 4 passes pour Fiebich), Marine Johannès a inscrit 9 points en sortie de banc, avec trois tirs à 3-points, une des forces du Liberty lundi soir avec 14 réussites derrière l'arc (14/28), le plus gros total pour un adversaire des Sparks cette saison. Les 105 points inscrits par New York sont aussi un record de saison pour les championnes en titre.

En face, Kelsey Plum a brillé en vain (26 points, 5 rebonds, 5 passes), alors que Cameron Brink s'est blessée à la cheville gauche et n'a pas joué en deuxième période.

Ce succès permet à la coach Sandy Brondello d'entrer un peu plus dans l'histoire du Liberty avec un 101e succès sur le banc en saison régulière, record de franchise battu. Elle dépasse les 100 succès acquis par Richie Adubato.

/ 97 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hamby 32 8/15 0/2 5/6 2 6 8 3 2 4 2 1 -5 21 27
A. Stevens 35 7/11 1/3 2/2 2 2 4 4 1 3 0 0 -4 17 24
R. Jackson 31 7/20 2/10 0/1 4 3 7 3 4 0 2 0 -3 16 10
K. Plum 34 8/13 2/5 8/8 1 4 5 5 2 0 1 0 -1 26 30
J. Allemand 28 0/3 0/3 0/0 0 5 5 6 2 0 1 0 -5 0 7
C. Brink 5 1/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -4 2 4
J. Vanloo 14 2/4 2/4 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -7 6 5
R. Burrell 17 3/7 2/2 1/2 1 1 2 1 3 1 0 0 -8 9 8
S. Barker 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 -3
36/77 9/31 16/19 11 23 34 23 16 8 7 1 97 112
/ 105 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Fiebich 27 7/10 2/4 4/4 0 2 2 4 2 1 0 1 +6 20 25
J. Jones 31 8/11 4/5 1/4 3 8 11 3 4 0 2 2 +7 21 29
E. Meesseman 32 9/15 0/1 6/7 3 6 9 4 0 0 2 1 +1 24 29
N. Cloud 32 5/10 1/2 0/0 0 2 2 2 3 2 1 0 -4 11 11
S. Ionescu 32 4/8 2/4 4/4 0 3 3 6 1 0 3 0 +4 14 16
S. Talbot 17 1/4 1/3 0/0 0 1 1 4 0 0 0 0 +10 3 5
R. Gardner 6 1/2 1/1 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 +6 3 3
M. Johannes 23 3/8 3/8 0/0 1 3 4 4 2 1 2 1 +10 9 12
38/68 14/28 15/19 8 26 34 27 12 4 11 5 105 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Loris Belin
