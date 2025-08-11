Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Lynx s’offrent le Liberty à New York !

Publié le 11/08/2025 à 8:30 Twitter Facebook

WNBA – Après l'avoir emporté il y a dix jours à Minnesota, le Lynx a cette fois dicté sa loi au Barclays Center (71-83). Malgré l'absence de Napheesa Collier, le trio McBride-Williams-Carrington a contrarié les plans d'une formation new-yorkaise trop maladroite.

lynx liberty

C'était le choc dominical et les premières retrouvailles entre les deux équipes au Barclays Center depuis le Game 5 remporté par le New York Liberty lors des dernières WNBA Finals. Malheureusement, comme pour le Indiana – Chicago de la veille, les deux formations ont dû jouer sans des éléments majeurs : Napheesa Collier côté Lynx, et Breanna Stewart pour le Liberty.

Après l'avoir emporté il y a dix jours à Minnesota, les Lynx ont donc refait le coup en s'imposant 83-71 sous l'impulsion du quatuor Hiedeman-McBride-Williams-Carrington et grâce à une défense des plus rigoureuses. En six minutes au retour des vestiaires, la rencontre a ainsi basculé en faveur des leaders de la ligue.

Marine Johannès a tout tenté…

Après avoir fait jeu égal en première mi-temps (38-36), c'est en effet un 24-7 qui a fait pencher la balance en faveur des joueuses de Minneapolis, avec une pluie de 3-points assenée par Alanna Smith, Kayla McBride, DiJonai Carrington par deux fois, et Natisha Hiedeman d'un “step-back” assassin !

Reléguées à -10 (54-64), les New-yorkaises ont bien tenté de rester dans le coup, avec notamment deux paniers extérieurs signés Marine Johannès et le réveil tardif de Sabrina Ionescu. Mais le tandem Carrington-Hiedeman a répondu dans la foulée avant de laisser Alanna Smith tuer le suspense d'un nouveau panier à 3-points (64-80), afin d'assurer à Minnesota son 27e succès de la saison ! Vite fait, bien fait, les Lynx sont ainsi reparties avec une précieuse victoire de plus en vue de la suite.

Les protégées de Cheryl Reeve vont à présent avoir une semaine pour se préparer à retrouver les New-yorkaises au Target Center ce samedi, tandis que le Liberty va devoir digérer un “back-to-back” entre temps, à Los Angeles puis Las Vegas, mardi et mercredi.

/ 71 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Fiebich 32 2/5 2/3 0/0 1 2 3 0 2 1 2 0 -12 6 5
J. Jones 32 4/7 0/1 3/4 1 5 6 5 0 0 3 3 -12 11 18
E. Meesseman 31 5/11 1/1 0/0 2 3 5 4 0 1 4 1 -6 11 12
N. Cloud 30 6/11 2/6 0/0 0 6 6 5 1 0 2 0 +2 14 18
S. Ionescu 30 4/15 0/6 2/2 1 2 3 5 2 1 4 0 -10 10 4
I. Harrison 14 4/6 0/0 1/1 3 2 5 1 3 1 2 0 -6 9 12
S. Talbot 12 0/3 0/0 0/0 1 3 4 1 0 0 1 0 -6 0 1
R. Gardner 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Johannes 17 3/8 3/7 1/2 0 1 1 0 0 1 0 0 -10 10 6
28/66 8/24 7/9 9 24 33 21 8 5 18 4 71 76
/ 83 Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Shepard 19 3/4 0/0 0/2 2 2 4 2 0 0 1 0 +3 6 8
B. Carleton 22 1/4 1/3 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 -11 3 2
A. Smith 38 3/6 2/3 0/0 1 8 9 7 0 4 0 3 +14 8 28
K. McBride 34 6/12 4/7 2/2 0 1 1 2 1 0 3 0 +21 18 12
C. Williams 25 7/18 0/2 0/0 1 4 5 7 4 1 2 1 +4 14 15
M. Kliundikova 23 2/5 0/1 2/2 3 2 5 1 1 4 1 2 +7 6 14
N. Hiedeman 15 6/11 1/2 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 +8 13 8
D. Carrington 24 6/10 2/3 1/2 2 4 6 3 2 2 1 0 +14 15 20
34/70 10/21 5/8 9 23 32 24 11 11 10 6 83 107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes