Les Lynx s’offrent le Liberty à New York !

C'était le choc dominical et les premières retrouvailles entre les deux équipes au Barclays Center depuis le Game 5 remporté par le New York Liberty lors des dernières WNBA Finals. Malheureusement, comme pour le Indiana – Chicago de la veille, les deux formations ont dû jouer sans des éléments majeurs : Napheesa Collier côté Lynx, et Breanna Stewart pour le Liberty.

Après l'avoir emporté il y a dix jours à Minnesota, les Lynx ont donc refait le coup en s'imposant 83-71 sous l'impulsion du quatuor Hiedeman-McBride-Williams-Carrington et grâce à une défense des plus rigoureuses. En six minutes au retour des vestiaires, la rencontre a ainsi basculé en faveur des leaders de la ligue.

Marine Johannès a tout tenté…

Après avoir fait jeu égal en première mi-temps (38-36), c'est en effet un 24-7 qui a fait pencher la balance en faveur des joueuses de Minneapolis, avec une pluie de 3-points assenée par Alanna Smith, Kayla McBride, DiJonai Carrington par deux fois, et Natisha Hiedeman d'un “step-back” assassin !

Reléguées à -10 (54-64), les New-yorkaises ont bien tenté de rester dans le coup, avec notamment deux paniers extérieurs signés Marine Johannès et le réveil tardif de Sabrina Ionescu. Mais le tandem Carrington-Hiedeman a répondu dans la foulée avant de laisser Alanna Smith tuer le suspense d'un nouveau panier à 3-points (64-80), afin d'assurer à Minnesota son 27e succès de la saison ! Vite fait, bien fait, les Lynx sont ainsi reparties avec une précieuse victoire de plus en vue de la suite.

Les protégées de Cheryl Reeve vont à présent avoir une semaine pour se préparer à retrouver les New-yorkaises au Target Center ce samedi, tandis que le Liberty va devoir digérer un “back-to-back” entre temps, à Los Angeles puis Las Vegas, mardi et mercredi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.