Un record de franchise pour Sandy Brondello

Sandy Brondello est arrivée sur le banc du Liberty en 2022. Depuis, elle a remporté un titre avec New York, en 2024, et ce mardi elle a écrit un peu plus son nom dans l’histoire de sa franchise. La bande de Marine Johannès a triomphé des Sparks, et il s’agit du 101e succès de Sandy Brondello à la tête du Liberty.

“Cela compte beaucoup“, avoue la technicienne en conférence de presse. “C’est un honneur d’être l’entraîneuse du Liberty, une franchise unique avec les meilleurs propriétaires de la Ligue. Je tiens à rendre hommage à mon équipe parce que ce sont mes joueuses qui suivent parfaitement le plan de jeu.”

Richie Adubato dans le rétroviseur

Avec cette 101e victoire, Sandy Brondello dépasse Richie Adubato qui avait remporté 100 matchs lors de ses cinq saisons à la tête du Liberty. Si le record a été battu, l’entraîneuse de 56 ans reconnaît que ce n’était pas sa priorité.

“Je ne m’intéresse pas vraiment à ce genre de choses”, reconnaît-elle en conférence de presse. “C’est une bonne chose parce que cela veut dire que nous gagnons des matchs, mais je ne cherchais pas à battre ce record. Je veux qu’on continue de s’améliorer que l’on soit prêt pour aller affronter Las Vegas.”

En effet, si ce record a été battu, New York a d’autres priorités sur cette fin de saison. Alors que le Liberty évolue sans Brionna Stewart depuis plusieurs semaines, les joueuses de Sandy Brondello (21 victoires – 11 défaites) cherchent à conserver leur deuxième place alors que le Dream (20 victoires – 11 défaites) et le Mercury (19 victoires – 12 défaites) ne cessent de leur mettre la pression.

Pour se donner un peu d’air, la franchise de la “Big Apple” va devoir remporter ses deux prochains matchs face aux Aces et aux Lynx, une équipe que le Liberty n’est pas parvenu à battre cette saison.

À moins d’un mois de la fin de la saison régulière, le sprint final s’annonce haletant.