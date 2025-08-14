Giannis Antetokounmpo bloqué par les Bucks

Les médias grecs avaient raison : c'est bel et bien à cause d'une histoire d'assurances que Giannis Antetokounmpo ne peut pas jouer avec la Grèce depuis le début de la préparation. C'est ce que confirment nos confrères d'Eurohoops qui révèlent que les Bucks n'ont toujours pas envoyé leur autorisation écrite pour que leur ailier-fort participe à l'Eurobasket, et donc pour l'instant aux rencontres amicales.

Selon les informations d’Eurohoops, la police d’assurance de la FIBA, déjà prise en charge par la Fédération grecque, ne couvre pas l’intégralité de sa rémunération annuelle en cas de blessure. Il existe un plafond à ce contrat d’assurance, et comme Nikola Jokic et Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo explose ce plafond puisqu'il gagne plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Seule une autorisation écrite des Bucks permet de débloquer la situation, et elle n'est toujours pas arrivée sur le bureau de la Fédération grecque.

Cependant, tout devrait se décanter rapidement puisque Eurohoops anticipe que la rencontre de jeudi face au Monténégro sera la dernière manquée par Giannis, et qu'il sera autorisé à disputer le tournoi de l'Acropolis, puis le dernier match amical face à la France, prévue le 24 août prochain.