Pourquoi Giannis Antetokounmpo ne joue pas avec la Grèce ?

Il y a quelques années, l'Equipe de France avait toutes les peines à faire venir ses joueurs NBA à cause des assurances réclamées par les franchises NBA pour qu'ils participent aux compétitions internationales. Depuis, ce n'est plus un sujet pour la FFBB, mais ça peut l'être pour d'autres nations. Ainsi, des médias grecs révèlent que les récents forfaits de Giannis Antetokounmpo seraient liés justement à des problèmes d'assurances.

Selon le média grec SDNA, « la présence de Giannis ne tient qu’à un paiement — un paiement qui garantirait une couverture d’assurance en cas d’accident ou de coup dur ». Officiellement, la Fédération grecque de basket-ball a expliqué que Giannis ne s'était pas rendu à Chypre pour parfaire sa remise en forme à Athènes, mais qu'il serait en tenue pour les autres rencontres amicales.

“Quand cela arrivera-t-il ?” se demande nos confrères, qui explique que l'ailier-fort des Bucks bout d'impatience de jouer, et qu'il est dans une position de “puni”. Selon eux, ce n'est même pas certain que Giannis dispute le prochain match de préparation contre le Monténégro, prévu le 14 août à Salonique.

A moins que ce ne soit lié à un futur transfert de Giannis, et auquel cas, sa future équipe aurait son mot à dire sur le contrat d'assurances. Quoi qu'il en soit, le “Greek Freak” ne s'entraîne pas avec ses coéquipiers, il ne les a pas accompagnés à Chype, et il n'a pas disputé le moindre match de préparation.