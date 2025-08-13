Giannis Antetokounmpo toujours pas en tenue…

La Fédération grecque de basket-ball n'a pas commenté les rumeurs d'un problème d'assurance lié à l'absence sur les terrains de Giannis Antetkounmpo, mais force est de constater que le “Greek Freak” ne jouera pas demain face au Monténégro.

Dans son communiqué, la Fédération écrit que “l'équipe nationale masculine se rendra aujourd'hui à Thessalonique pour un match amical prévu demain (14/8), contre le Monténégro (19h00) au PAOK Sports Arena. Le déplacement comprendra 14 joueurs, et la séance d'entraînement d'aujourd'hui à l'OAKA étant la dernière pour Alexandros Nikolaidis et Lefteris Liotopoulos“.

Le groupe a donc été réduit, et “Vassilis Toliopoulos et Vangelis Zougris, qui suivent un programme de convalescence, devraient être intégrés à l'équipe à leur retour“. Au final, les 14 qui feront le déplacement sont Kostas Papanikolaou, Kostas Sloukas, Giannis Antetokounmpo, Giannoulis Larentzakis, Dinos Mitoglou, Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Tyler Dorsey, Panagiotis Kalaitzakis, Dimitris Katsivelis, Nikos Chougaz, Antonis Karagiannidis, Alexander Samontourov et Nasos. Bazinas.

Sauf qu'en bas du communiqué, il y a une précision importante : “Giannis Antetokounmpo ne jouera pas le match de demain”. Sans qu'on ne sache toujours s'il est blessé ou bloqué par un problème d'assurance.

A deux semaines du début de la compétition, Giannis n'a toujours pas joué avec ses coéquipiers, et son forfait de jeudi semblait acté puisque que l'ailier-fort des Bucks n'apparaissait pas sur les affiches pour la rencontre face au Monténégro.