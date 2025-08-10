Nikola Jokic déjà en grande forme face à la Grèce

Après avoir battu la Bosnie-Herzégovine (126-89) et la Pologne (79-67), la Serbie de Nikola Jokic a poursuivi sa préparation victorieuse en disposant de la Grèce pour son entrée en lice dans l'ECOMMBX Cup organisée à Chypre.

Même s'ils doivent toujours évoluer sans leur leader Giannis Antetokounmpo, qui n'a pas fait le déplacement pour poursuivre sa remise en forme, les Grecs n'ont pas démérité, emmenés par leur trio Dorsey-Sloukas-Mitoglu (10, 11 et 18 points). Si c'est la Serbie qui l'a emporté au final (76-66), c'est parce qu'on a vu un Nikola Jokic impliqué avec 23 points à 8/14 au tir, 19 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes, tandis que Nikola Jovic et Bogdan Bogdanovic ont terminé à 9 points chacun.

Les deux équipes ont fait jeu égal en premier quart-temps, avec un Joker en métronome d'un côté et les envolées de Kostas Antetokounmpo de l'autre (26-26). La Serbie a pris le dessus peu avant la pause grâce à deux paniers de la paire Jovic-Jokic pour rentrer aux vestiaires à +9 (43-34). Les Serbes ont réussi à garder leur avance dans le troisième quart-temps, jusqu'à ce que la Grèce pousse pour revenir, notamment sur deux trois points signés du tandem Sloukas-Mitoglu pour revenir à -3 (69-66).

Pas de quoi faire trembler les troupes de Svetislav Pesic qui ont répondu dans la foulée par un 3-points et un lay-up en contre-attaque d' Aleksa Avramovic qui a ensuite trouvé le “Joker” à l'intérieur pour le dernier panier du match.

Les deux équipes enchaînent aujourd'hui avec un Chypre – Serbie et un Israël – Grèce.