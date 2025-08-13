Nando De Colo retraité dans un an ?

Il y a un an, Nando De Colo achevait sa carrière internationale sur une médaille d'argent olympique, à domicile, avec les Bleus. Douze mois plus tard, il dit ressentir « une grande fierté » par rapport à cette fin en beauté, malgré quelques regrets, ajoutant que « c'était le bon moment pour s'arrêter ».

Mais d'ici un an, le joueur de 38 ans risque bien de mettre un terme à sa carrière de basketteur dans son entièreté. Après six médailles en équipe de France, mais également deux titres et un MVP en Euroligue, un titre en Eurocoupe, six titres de champion de Russie, un titre de champion de Turquie ou encore un MVP du championnat de France et deux titres de basketteur français de l'année.

« Pour être honnête, est-ce que c'est ma dernière année ? Peut-être » a reconnu chez RMC celui qui figure aussi dans le Top 25 des meilleurs joueurs de l'Euroligue au XXIe siècle. « Je suis en fin de contrat avec l'ASVEL, ça fait quatre ans que je suis au club… J'ai toujours essayé de trouver des projets qui avaient une continuité et ça n'a pas forcément été le cas au sein du club. J'essaie de me concentrer sur le moment présent, de prendre du plaisir, mais dans un coin de ma tête, ça peut être la dernière. On verra comment la saison évolue. »

S'il s'imagine toutefois continuer « dans le basket, d'une manière ou d'une autre » et ne se fermer « aucune porte » pour la suite, Nando De Colo semble donc déjà en train de se préparer à raccrocher, à l'issue de sa 20e saison chez les professionnels (deux en NBA, aux Spurs et aux Raptors, et dix-huit en Europe, à Cholet, à Valence, au CSKA Moscou, au Fenerbahçe et à l'ASVEL).

À la manière de son grand pote, Nicolas Batum, qui nous confiait viser le même nombre cette année ?