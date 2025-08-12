Avec la Jamaïque, Norman Powell réalise un “rêve de gosse”

L’été de Norman Powell est décidément bien rempli ! Après s’être rendu à Paris, avoir été transféré à Miami, le désormais nouvel ailier du Heat a réalisé ses grands débuts avec la Jamaïque à l’occasion des préqualifications à la Coupe du monde 2027. Après un premier match timide face au Barbade où il n’avait compilé que 12 points, Norman Powell s’est montré face au Costa Rica.

L’ancien des Clippers a fini avec 34 points à 9/17 au tir et 5/9 de loin en jouant 39 minutes pour permettre à la Jamaïque de s’imposer 80-76 en prolongation et d’arracher son ticket pour les éliminatoires à la prochaine Coupe du monde.

Malgré une dernière défaite (90-61) face au Mexique, rencontre que Norman Powell n’a pas disputée, la Jamaïque tentera de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar à partir de novembre prochain. Le défi sera relevé puisque la Jamaïque défiera le Canada, le Porto Rico et les Bahamas !

“C’est un nouveau rêve de gosse d'accompli”, avoue Norman Powell sur son arrivée avec la Jamaïque. “Cette expérience me semble irréelle. J’ai vraiment été très bien accueilli par le staff, mes coéquipiers et toutes les personnes impliquées dans ce processus. Je suis vraiment excité à propos de cette équipe. Je sais que nous avons encore d’autres joueurs talentueux qui pourraient venir et nous pouvons vraiment construire quelque chose de spécial.”

Norman Powell vs Costa Rica 34 PTS | 39 MIN

9/17 FG | 5/9 3PT

1 REB | 2 AST | 3 STL Jamaica wins 80-76 in OT pic.twitter.com/fuX7JlxsrD — SleeperHeat (@SleeperHeat) August 10, 2025

Plus de joueurs NBA à venir ?

À l’instar des Bahamas, la Jamaïque tente de recruter des joueurs NBA pour permettre à l’équipe nationale de passer un cap. Pour le moment, seuls Norman Powell et Josh Minott, fraîchement signé par les Celtics, peuvent porter les couleurs jamaïcaines.

“C’est une première pour beaucoup d’entre nous donc tout ne se passe pas très bien tout de suite, mais tant que nous continuerons d’avoir la bonne approche et de mettre nos égos de côté alors nous pourrons aller de l’avant”, explique Norman Powell sur cette nouvelle sélection jamaïcaine.

Dans l'idéal, la Jamaïque espère pouvoir compter dans ses rangs les frères Amen et Ausar Thompson, Scottie Barnes, Isaiah Stewart et Devin Vassell. Si les frères Thompson ont commencé à entreprendre les démarches pour obtenir un passeport, il n’est pas certain que ces cinq joueurs porteront un jour le maillot de Kingston.

En effet, chaque sélection n’a le droit qu’à un seul joueur naturalisé. Pour contourner cette règle, la Jamaïque va devoir prouver que tous ces joueurs ont un lien significatif avec l’île ou démontrer que ces recrutements servent au développement du basket en Jamaïque comme ce fut le cas pour Eric Gordon, joueur des Bahamas après avoir porté le maillot de Team USA.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.