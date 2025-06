Après les frères Tompson, la Jamaïque vise Scottie Barnes, Devin Vassell et Isaiah Stewart

Alors que Norman Powell et Josh Minott ont donné leur accord pour représenter la Jamaïque lors des compétitions FIBA, les frères Thompson, Amen et Ausar, ont également demandé un passeport à Kingston !

Les deux jumeaux ont débuté les démarches administratives la semaine dernière mais ils ne sont pas les seuls joueurs NBA avec une ascendance jamaïcaine à avoir été approchés par la fédération de l’île. Selon Daniel Blake, du Jamaica Observer, des discussions ont aussi lieu avec Scottie Barnes, Isaiah Stewart et Devin Vassell.

La Jamaïque pourrait donc distribuer les passeports aux joueurs NBA ayant un lien avec l’île. Sauf que le problème, c’est que ça ne suffit pas aux yeux de la FIBA.

« La règle est claire : un joueur naturalisé par équipe » expliquait Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA. « C’est le principe n°1 que je ne vois pas changer. Deuxièmement, les critères d’éligibilité sont clairs : vous avez un passeport, vous êtes éligible. Si vous avez eu un passeport après l’âge de 16 ans, nous devons vérifier si vous avez eu des liens significatifs avec le pays. Si ce n’est pas le cas, vous entrez dans la catégorie des naturalisés (avec une seule place disponible par sélection). C’est une règle très restrictive ».

La FIBA avait permis à Eric Gordon de représenter les Bahamas après avoir joué pour les Etats-Unis, « dans l’intérêt du basket » et car le joueur participait au « développement » d’une sélection nationale, et la Jamaïque pourrait sans doute tenter de faire valoir les mêmes arguments afin de récupérer des joueurs NBA.

Néanmoins, on peut quand même douter que la FIBA permette à la Jamaïque de mettre en place une équipe formée (presque) entièrement de joueurs nés et ayant grandi aux États-Unis, et dont les « liens significatifs » avec la Jamaïque semblent parfois assez maigres. À suivre en tout cas…