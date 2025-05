Ausar et Amen Thompson vont-ils jouer pour la Jamaïque ?

Après les Bahamas, la Jamaïque ? Avec Deandre Ayton, Buddy Hield et Eric Gordon, les Bahamas n’avaient pas été loin de décrocher leur place aux Jeux olympiques 2024, s’inclinant en finale du TQO de Valence…

De quoi visiblement donner quelques idées à la Jamaïque, avec laquelle plusieurs joueurs NBA ont des liens.

C’est le cas de Norman Powell (LA Clippers), qui a déjà annoncé son intention de représenter le pays dans les compétitions FIBA, mais Nick Turner, le sélectionneur, ne compte pas s’arrêter là. Il a notamment contacté les jumeaux Thompson, Ausar et Amen, dont le père est d’origine jamaïcaine, pour évoquer la possibilité de récupérer un passeport jamaïcain et de représenter l’île. Et ça semble vraiment intéresser les deux frères !

D’autres joueurs NBA ayant des liens avec la Jamaïque sont également ciblés : Nick Richards (Suns), Josh Minott (Wolves), les frères Justin (Wizards) et Julian Champagnie (Spurs) ou Isaiah Stewart (Pistons).

De quoi monter une belle équipe, peut-être en vue des prochains Jeux olympiques, à Los Angeles en 2028.

En attendant, Norman Powell devrait lui être présent pour les phases de pré-qualification américaines en vue de la Coupe du monde 2027, qui se disputeront en août. Avec ou sans Ausar et Amen Thompson ?