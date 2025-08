Bennedict Mathurin, nouvel arrière titulaire des Pacers

Comme on pouvait l'imaginer, Rick Carlisle a choisi le nouvel arrière titulaire des Pacers et il s'agit de Bennedict Mathurin, à un an de la fin de son contrat rookie.

« Je vais vous l'annoncer ici en exclusivité : je prévois qu'il soit notre titulaire au poste 2 la saison prochaine » a indiqué le coach d'Indiana. « Je lui ai déjà fait savoir. J'étais au téléphone avec son agent et lui il y a quatre jours et je lui ai dit qu'il serait dans le cinq dès le premier jour de la saison, que c'était le rôle qu'il avait maintenant à défendre. »

Une annonce qui tombe alors que Tyrese Haliburton est d'ores et déjà forfait pour toute la saison prochaine, à cause de sa rupture du tendon d'Achille contractée lors du Game 7 des dernières Finals. Les Pacers ont d'ailleurs obtenu une enveloppe de 14 millions de dollars pour éventuellement signer un joueur supplémentaire.

Une saison décisive à venir pour Mathurin

Concernant Bennedict Mathurin, cette promotion de remplaçant à titulaire n'a rien de surprenant, quand on sait qu'il avait déjà l'habitude de dépanner dans le cinq par le passé (85 titularisations en carrière, sur 209 possibles). Pour 16.4 points de moyenne dans ces conditions (à 46% au shoot, dont 36% à 3-points). Des chiffres en légère hausse par rapport à ceux qu'il a l'habitude de produire en sortie de banc : 15.5 points de moyenne (à 44% au shoot, dont 33% à 3-points).

La saison dernière, le Canadien alignait 16.1 points, 5.3 rebonds et 1.9 passe de moyenne, sur 72 matchs et 30 minutes. Soufflant le chaud puis le froid pour ses premières Finals (et carrément ses premiers playoffs). Il jouera donc gros en 2025/26 sur les plans sportif et financier…

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 30 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.2 0.7 1.9 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.