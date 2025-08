Guerschon Yabusele : « Le niveau d’entraînement est assez incroyable »

Guerschon Yabusele avait quitté les Bleus avec un énorme dunk sur la tête de LeBron James en finale des Jeux olympiques de Paris 2024, contre les États-Unis. Un an plus tard, il les retrouve avec un nouveau rôle de capitaine, succédant ainsi à Nicolas Batum.

Après un retour en NBA avec les Sixers, le nouvel ailier-fort des Knicks, qui « entend être le guide pour la nouvelle génération », a tenu à souligner « le niveau d'intensité à l'entraînement assez incroyable » des Bleus.

Avant d'affronter le Monténégro ce lundi (21 h, en direct sur La Chaîne L'Équipe), le natif de Dreux (Eure-et-Loir) a fait le point sur le début de la préparation à l'EuroBasket (28 août – 14 septembre).

Guerschon, comment se passent vos premiers pas en tant que capitaine de l'équipe de France ?

Super, ça ne change pas grand-chose pour moi, je garde la même attitude, je ne me mets pas forcément de pression. J'essaye de rester positif, il faut qu'on continue de travailler comme on le fait. Et il y aura de bonnes choses qui arriveront. Je vais essayer d'être le guide pour la nouvelle génération et de faire le mieux que je peux, mais c'est vrai que ça donne plus de responsabilités que ce soit sur le terrain ou à l'entraînement. J'essaye de m'occuper de tout, que tout soit positif.

Comment se passe l'intégration de la nouvelle génération ?

Super bien ! On a un niveau d'intensité à l'entraînement assez incroyable donc on arrive vraiment à jouer un très beau basket. On essaye de se pousser un peu, que ce soit dur, que ce soit en défense ou en attaque, afin que les choses soient plus faciles en match.

Le niveau d'intensité à l'entraînement est au niveau qu'on espérait. C'est encourageant car on est au début (de la préparation). On a encore une marge de progression mais depuis le début, même quand on était à l'Insep, le niveau d'entraînement et le niveau athlétique étaient assez impressionnants.

Entre les absences de Victor Wembanyama et de Rudy Gobert, il y a beaucoup à reconstruire dans la raquette. Que pensez-vous du secteur intérieur en l'état actuel ?

On est déjà en train de créer plusieurs choses mais il y a forcément un peu de pertes de balles avec la vitesse et l'intensité mais on essaye de trouver des connexions entre nous, que ce soit avec les postes 4 et les postes 5 et même avec les extérieurs. On arrive bien à se passer la balle.

Le Monténégro, avec Nikola Vucevic, ça peut être un bon test pour votre secteur intérieur…

Bien sûr, chaque équipe qu'on jouera aura des qualités, que ce soit dans le secteur intérieur ou extérieur. Ce sera à nous d'essayer de calmer leurs joueurs et d'imposer notre rythme. Surtout sur un match où on est à la maison.

« On a l'équipe pour, on va essayer d'aller au bout »

Comment envisagez-vous l'EuroBasket ?

Plutôt bien. On est confiants, on sait qu'on a une bonne équipe. Ce sera une compétition très relevée, avec des équipes qui ont ramené leurs meilleurs joueurs donc on s'attend à un niveau d'EuroBasket très, très haut. Il faudra qu'on arrive à vite « matcher » cette intensité et cette énergie.

On vise la médaille d'or, forcément. On ne rentre pas dans une compétition en se disant qu'on veut être deuxième ou troisième. Il y aura un long chemin, il y aura des hauts, des bas, il faudra qu'on arrive à gérer les émotions et que les plus expérimentés du groupe guident les plus jeunes. En tout cas, on a l'équipe pour, on va essayer d'aller au bout.

Un petit point NBA pour finir : pourquoi avez-vous décidé de signer avec les Knicks ?

Ça a été un choix, je ne dirai pas rapide, mais logique, parce que je me retrouve dans l'ADN des Knicks. Ne jamais rien lâcher, sauter sur tous les ballons, tout donner sur le terrain… C'est tout ce qui me convient. Le choix des Knicks a été simple et logique.

Propos recueillis au Vendéspace (Mouilleron-le-Captif).