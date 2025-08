Une entrée en matière royale pour la LeBron 23 !

La scène est un peu devenu un classique. Chaque été, LeBron James fait le buzz auprès de ses fans en se montrant à l'entraînement avec sa prochaine chaussure signature aux pieds. L'an dernier, l'opération avait été un franc succès puisque le King avait pu porter sa LeBron 22 au cœur de l'été lors des Jeux Olympiques, avec un coloris spécialement doré pour la finale remportée face à la France.

Une LeBron 23 pour une 23e saison

Cette année, même si la fameuse séance est venue court-circuiter la conférence de presse de Luka Doncic suite à sa prolongation de contrat, la “hype” est également présente. Parce qu'il s'agit de la LeBron 23, un numéro clairement loin d'être anodin sur la planète basket ! L'autre façon de le confirmer, c'est d'apprécier les toutes premières images de la LeBron 23, et son signe principal de distinction, avec notamment la base de la tige pour former son logo “couronne” sur la longueur de la paire. Autant dire que le ton est donné !

Le premier coloris est en noir et gris, peut-être pour permettre à cette LeBron 23 de prendre le temps de se dévoiler au grand public. Pour le reste, on peut mentionner que la coupe reste basse, comme c'est le cas depuis la LeBron 20, et que la semelle devrait être composée de manière à offrir un bon mix entre confort et réactivité. On devrait donc retrouver une couche intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 et un ou plusieurs amortis Zoom Air. Affaire à suivre, en espérant la parution de photos un poil plus nettes !

(Via SneakerNews)