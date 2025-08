Rob Pelinka trouverait « génial » que LeBron James raccroche chez les Lakers

Sauf énorme surprise, LeBron James attaquera sa 23e saison (record) sous le maillot des Lakers au mois d'octobre. Déjà, parce qu'il a activé sa « player option » à 52.6 millions de dollars, fin juin. Ensuite, parce que la franchise californienne n'a parlé ni transfert ni « buyout » avec sa légende, durant l'été.

Pourtant, certains « insiders » ont récemment fait état des tensions existant entre le « King » et ses dirigeants, qui ont choisi de faire de Luka Doncic, impliqué dans toutes les décisions, le nouveau visage de Los Angeles. Un sentiment renforcé par sa re-signature pour trois ans (et 165 millions de dollars)…

Néanmoins, côté Lakers, on tient à LeBron James et, même s'il approche de ses 41 ans, on ne veut pas le voir quitter l'effectif.

« Tous nos échanges avec LeBron et son entourage, en particulier Rich Paul, ont été très positifs et bienveillants » a d'ailleurs assuré Rob Pelinka, le GM et président de la franchise, en marge de l'annonce de la prolongation de Luka Doncic. « Rich a été super, très professionnel, le dialogue avec lui a toujours été ouvert et constant. Pour la carrière de LeBron, je pense que la priorité est de respecter sa décision et celle de sa famille, concernant la durée restante de celle-ci. C'est le plus important. On souhaite respecter sa capacité de fixer son propre calendrier et ça compte pour nous. S'il avait la possibilité de prendre sa retraite en tant que Laker, ce serait génial. »

Tout dépendra de ses chances de titre…

Bien sûr, toute cette communication pourrait vite tomber à l'eau si les « Purple & Gold » venaient à ne pas pouvoir se mêler à la course au titre, puisque LeBron James n'a plus envie de perdre son temps au sein d'une formation limitée sportivement.

« LeBron veut se battre pour le titre » prévenait justement Rich Paul, son agent, à la fin du mois de juin. « Il sait que les Lakers construisent pour l'avenir. Il le comprend, mais il tient à avoir une chance réaliste de tout gagner. Nous apprécions beaucoup le partenariat que nous avons eu durant sept ans avec Jeanie [Buss] et Rob [Pelinka] et nous considérons les Lakers comme un élément essentiel de sa carrière. Nous comprenons qu'il est difficile de gagner maintenant tout en préparant l'avenir. Nous voulons évaluer ce qui est le mieux pour LeBron à ce stade de sa vie et de sa carrière. Il veut que chaque saison qu'il lui reste compte et les Lakers le comprennent, le soutiennent et veulent ce qu'il y a de mieux pour lui. »

Courant juillet, certaines équipes (Dallas ? Cleveland ? Golden State ? New York ?) auraient d'ailleurs appelé les Lakers afin de se renseigner quant à la disponibilité de LeBron James. Rien de concret, mais la preuve qu'un marché semble exister autour du futur Hall of Famer, présent en Californie depuis 2018. Au moindre faux pas collectif, les rumeurs pourraient donc bien repartir de plus belle…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.