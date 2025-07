Dans le remake des WNBA Finals 2024, le Liberty tombe face au Lynx

Pour la première fois depuis les Finals 2024, le Lynx et le Liberty croisaient le fer dans un match au cours duquel New York n’a pas pu compter sur Breanna Stewart, victime d’une contusion osseuse dans son genou droit. L’intérieure rejoint une infirmerie déjà bien remplie puisque Kennedy Burke (mollet) et Nyara Sabally (genou) étaient également absentes tandis que la Belge Emma Meessemann n’a toujours pas joué sous les couleurs de sa nouvelle équipe.

Une fois le match débuté, c’est Marine Johannès (14 points à 5/10 au tir et 4/9 de loin), titulaire lors de cette rencontre, qui est la première à se montrer. La Française inscrit cinq points de suite, mais Napheesa Collier (30 points, 9 rebonds) et Alanna Smith répondent à leur tour (11-10). Si le Liberty prend huit points d’avance grâce à un nouveau tir à 3-points de Marine Johannès (19-11), le Lynx reviennent à la fin de ce premier quart-temps par l’intermédiaire de Courtney Williams.

La joueuse de Minnesota contre d’abord Stephanie Talbot puis elle vole un ballon dans les mains de l’Australienne pour délivrer une passe décisive à Kayla McBride (24 points, 5 passes) qui sanctionne de loin. Enfin, elle inscrit deux points dans la raquette sur le buzzer de ce premier quart-temps (24-24).

Les Lynx finissent par passer devant dès le début du deuxième acte grâce à Kayla McBride et avant la mi-temps, Napheesa Collier se montre en inscrivant neuf points de suite (51-42). Au moment de rejoindre les vestiaires, la prétendante au titre de MVP affiche 19 points à 7/10 au tir avec quatre rebonds et deux contres.

Sabrina Ionescu brille, sans succès

Après la pause, l’attaque de New York retrouve des couleurs grâce à une nouvelle flèche à longue distance de Marine Johannès. Néanmoins, sa tentative suivante est contrée par Alanna Smith tandis que Kayla McBride se charge de redonner 10 points d’avance au Lynx (59-49).

Pour tenter de revenir, une nouvelle fois dans le match, Sabrina Ionescu plante un tir à 3-points alors qu’elle est à plus d’un mètre derrière la ligne puis elle contre Diamond Miller avant d’envoyer une passe décisive à Leonie Fiebich pour ramener le Liberty à six points avant le début du dernier acte (68-62).

Dès l’entame de ce quatrième quart-temps, la foudre vient de Natisha Hiedeman, autrice de deux tirs à 3-points consécutifs sur la tête de Marine Johannès pour redonner onze longueurs d’avance au Lynx (74-63). Courtney Williams trouve ensuite Bridget Carleton qui décoche une flèche à longue distance pour creuser un peu plus l’écart en faveur de Minnesota (84-69).

Encore une fois, Sabrina Ionescu tente de ramener New York dans la partie, mais cette fois, c’est insuffisant. Malgré les 31 points de la quadruple All-Star, New York tombe 100 à 93 et enchaîne un troisième revers consécutif.

« Malgré la défaite, je suis fière de la manière dont nous nous sommes battues » souligne Sabrina Ionescu après la partie. « Toutes les joueuses présentes ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Ce soir, nous avons retrouvé le basket du Liberty et maintenant nous devons faire ça chaque soir. »

Pour les Lynx, ce succès vient corriger le faux pas de dimanche dernier face au Dream, la première défaite de Minnesota à domicile cette saison.

« Jouer contre la deuxième meilleure équipe de la Ligue, c’est toujours amusant, mais nous n’avions pas besoin d’une motivation supplémentaire » explique Kayla McBride. « Nous n’allions pas perdre deux matchs de suite à la maison. La priorité c’est de gagner à domicile. »

Après une série de cinq matchs au Target Center, les Lynx plieront bagage en direction de Las Vegas pour défier les Aces ce samedi tandis que le Liberty tentera de retrouver le goût de la victoire ce vendredi face au Sun.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.